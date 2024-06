La jupe godet, la pièce la plus élégante de 2024 pour être chic et stylée à 40 ans

Vous cherchez une jupe tendance qui sublime votre silhouette tout en restant chic ? Ne cherchez plus : la jupe godet est la pièce qu'il vous faut ! Zoom sur ce modèle incontournable de 2024 et nos conseils pour bien la porter passé 40 ans.

Qu'est-ce qu'une jupe godet ?

Avant tout, faisons un point vocabulaire. Une jupe godet est un modèle évasé, souvent midi, qui se caractérise par des plis ou des fronces au niveau de la taille. Cela lui donne un joli volume et du mouvement à chaque pas. C'est ce qui fait tout son charme !

L'avantage de la jupe godet, c'est qu'elle convient à toutes les morphologies. Sa coupe ample et fluide permet de camoufler les petits complexes tout en affinant la silhouette. Et comme elle se décline dans de nombreux coloris et imprimés, vous trouverez forcément celle qui vous plaît.

L'associer à un haut à manches bouffantes

Pour un look chic et tendance, on mise sur l'association d'une jupe godet blanche et d'un top à manches ballons. Cette combinaison fonctionne à tous les coups ! Choisissez un haut dans une matière fluide comme de la soie ou du satin pour une allure légère et féminine.

Côté chaussures, n'hésitez pas à prendre de la hauteur avec une jolie paire d'escarpins. Cela allongera encore davantage vos jambes tout en apportant une touche d'élégance à l'ensemble. Ajoutez un mini sac à main et le tour est joué !

Twister la chemise blanche

Vous manquez d'idées pour porter votre chemise blanche ? Glissez-la dans votre jupe godet pour un look ultra chic ! Cette combinaison, aperçue notamment sur la reine Letizia ou dans les collections Carolina Herrera, est un grand classique qui fonctionne en toute occasion.

Si vous avez des jambes fuselées, optez pour des escarpins à bouts pointus qui viendront souligner vos chevilles. Les plus audacieuses oseront même les stilettos pour un effet « waouh » garanti. Une pochette chic viendra parfaire cette tenue graphique et élégante.

Version preppy avec un pull et des bottines

Lorsque les températures se rafraîchissent, associez votre jupe godet à un pull col roulé. Choisissez-le près du corps pour équilibrer les volumes et souligner votre taille. Vous pouvez même ajouter une ceinture par-dessus la jupe pour un effet encore plus structuré.

Aux pieds, on mise sur des bottines noires à talons qui allongeront joliment la silhouette. Si vous êtes frileuse, complétez avec un trench ou un chapeau en feutre assorti. Une petite besace vintage apportera une note rétro pile dans la tendance.

Un look romantique avec de la dentelle

Enfin, si vous êtes invitée à un événement habillé, misez sur une jupe godet rose poudré associée à un top en dentelle. Ce combo doux et féminin sublimera votre silhouette avec délicatesse. Choisissez un modèle de jupe midi pour rester élégante en toute circonstance.

Côté accessoires, place à la sobriété avec une paire d'escarpins assortis à votre jupe. Vous pouvez aussi opter pour des stilettos nude si vous voulez allonger encore davantage vos gambettes. Un mini sac à rabat doré et quelques bijoux précieux iront parfaitement avec cette tenue !

Vous l'aurez compris, la jupe godet a tout bon en 2024 ! Alors n'attendez plus pour l'adopter et la décliner de mille et une façons. Avec elle, vous serez chic et tendance en un clin d'œil, à 20 comme à 60 ans. Faîtes-nous confiance !