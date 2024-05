Les sneakers qui se marient à la perfection avec un short : 4 looks tendance et confortables pour être au top en 2024 !

Vous cherchez à allier confort et élégance cet été ? Misez sur l'alliance infaillible du short et des sneakers ! Loin d'être réservées aux tenues décontractées, les baskets peuvent twister avec style vos shorts en jean, en lin ou de ville. La clé ? Choisir le bon modèle pour sublimer vos gambettes avec chic.

La tendance Samba : le bon twist pour upgrader vos shorts

Oubliez l'image ringarde des baskets ! Le modèle star de 2024, c'est incontestablement la Samba. Ces sneakers au design minimaliste et épuré apportent une touche d'élégance à toutes vos tenues, shorts compris. Avantages mode des Samba :

Leur ligne couvrante et près du pied allonge joliment la silhouette

Leur style rétro-chic s'accorde avec tous les types de shorts

Déclinées dans des coloris neutres, elles se marient avec tout

Bref, les Samba sont les sneakers les plus désirables de la saison. Il ne vous reste plus qu'à adopter ces 4 combinaisons gagnantes pour être pile dans la tendance !

Le short noir + chemise blanche + pull : l'équation parfaite

Envie d'un look à la fois décontracté et chic ? Pariez sur le combo short noir et chemise blanche. Ajoutez un joli pull porté sur les épaules pour un effet « french touch » très élégant. Aux pieds, vos fidèles Samba blanches viendront parfaire cette silhouette casual-chic.

On zappe le sac cabas XXL et on mise sur une mini-bag à porter en bandoulière pour une allure 100% citadine. C'est simple, efficace, et terriblement tendance !

Le short en lin + veste sans manches : l'allure sexy-cool

Rien de tel qu'un short en lin ou façon tailleur pour afficher des gambettes fuselées. Associé à une veste sans manches au tombé impeccable, c'est le combo parfait pour un look estival stylé.

N'oubliez pas vos Samba aux pieds, et jouez la carte des accessoires avec des lunettes de soleil oversize, quelques bijoux gold et un petit sac en cuir. De quoi peaufiner votre outfit en un clin d'œil !

Le short + blazer : le bon mix working-girl

Qui a dit qu'on ne pouvait pas porter de short pour aller bosser ? Avec un modèle tailleur et un blazer bien coupé, vous obtiendrez un look working-girl confortable et stylé. La formule magique ? Short de ville + t-shirt blanc + veste de blazer (même oversize !).

Vos sneakers Samba apporteront la touche cool à ce look classe, que vous pourrez accessoiriser d'une jolie paire de solaires et d'un petit sac en cuir. It's a perfect match !

Le short en jean + blouse bouffante : le duo de charme

Indémodable et facile à porter, le short en jean reste un incontournable de l'été. Pour un look féminin et super tendance, associez-le à une blouse à manches bouffantes. C'est la combinaison idéale pour une silhouette à la fois décontractée et élégante.

Aux pieds, vos baskets Samba blanches viendront équilibrer la tenue avec modernité. Vous pouvez ajouter un joli chapeau de paille, un sac en osier et quelques bijoux dorés pour une allure « dolce vita » super charmante !

Vous l'aurez compris, en mixant vos shorts préférés avec les sneakers les plus en vue de la saison, vous obtiendrez des looks ultra-désirables sans effort. De quoi profiter pleinement de l'été, en misant sur des silhouettes aussi confortables que tendance. Alors, prête à adopter le duo gagnant short + Samba ?