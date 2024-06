Les jupes blanches, la tendance phare de la saison à adopter à tout âge !

Vous cherchez une pièce incontournable pour un look frais et chic cet été ? Ne cherchez plus, la jupe blanche s'impose comme la tendance ultime de 2024 ! Symbole d'élégance intemporelle, elle se décline à l'infini pour s'adapter à tous les styles et à toutes les morphologies. Découvrez nos 5 idées pour porter la jupe immaculée avec modernité et raffinement, quel que soit votre âge.

La jupe blanche, un classique revisité

Longtemps associé à la pureté et au luxe, le blanc s'impose cette saison comme la couleur incontournable de notre dressing. Chic et lumineux, il sublime le teint et apporte une touche de fraîcheur bienvenue aux tenues estivales. Et quoi de mieux qu'une jupe pour adopter cette non-couleur star ?

Si la petite jupe blanche reste un intemporel, elle se réinvente cette saison dans des coupes et des matières ultra-désirables. Jupe brodée, vaporeuse en tulle, bubble skirt façon Lady Di ou encore satinée… Les possibilités sont infinies pour s'adapter à toutes les envies et à toutes les occasions, de la plus casual à la plus habillée.

Autre bon point pour la jupe blanche : elle sublime toutes les silhouettes, des plus minces aux plus rondes. Taille haute pour mettre en valeur la taille, longueur midi pour allonger les jambes ou encore jupe longue pour un look bohème… À chacune son modèle coup de cœur !

5 façons de porter la jupe blanche avec style

Voici quelques idées pour s'approprier la tendance de la jupe blanche, à tout âge et sans fashion faux-pas :

Avec des baskets : mixez une jupe blanche midi ou longue avec une paire de sneakers blanches pour une allure décontractée chic. On aime la version jupe plissée tennis associée à un t-shirt coloré et une veste en jean ! Avec une chemise et des sandales : optez pour une jupe crayon ou évasée avec une chemise oversize rentrée dedans. Aux pieds, une jolie paire de sandales à talons (compensés ou fins) viendra féminiser la silhouette. Parfait pour un look de bureau stylé ! Avec un blazer : pour un outfit professional, associez votre jupe blanche à un blazer cintré dans une teinte neutre (noir, beige, bleu marine…). Complétez par un chemisier fluide rentré dans la jupe et une paire d'escarpins classiques. La formule parfaite pour un look de working girl ! Avec des pièces noires : le combo noir et blanc reste une valeur sûre côté style. Alors n'hésitez pas à jouer le contraste en mixant votre jupe immaculée avec un haut noir près du corps, une paire de sandales noires et des accessoires assortis (sac, ceinture, lunettes…). Chic et graphique ! Version robe de soirée : pour une occasion spéciale, craquez pour une jupe blanche maxi en tulle ou en mousseline de soie. Associée à un top en dentelle ou en satin et à une paire de talons aiguilles, elle fera sensation. Complétez avec des bijoux scintillants et une pochette précieuse pour une allure de tapis rouge !

Nos conseils pour un look jupe blanche réussi

Pour éviter les fashion faux-pas, voici quelques astuces à retenir :

Privilégiez des matières nobles et fluides (soie, lin, dentelle…) pour une allure chic et estivale.

(soie, lin, dentelle…) pour une allure chic et estivale. Jouez sur les accessoires pour personnaliser votre tenue : ceinture pour souligner la taille, chapeau pour une allure glamour, maxi lunettes pour une note rétro…

pour personnaliser votre tenue : ceinture pour souligner la taille, chapeau pour une allure glamour, maxi lunettes pour une note rétro… N'hésitez pas à mixer les styles en associant une jupe blanche bohème avec des pièces plus modernes (top asymétrique, sandales minimalistes…) ou une jupe crayon classique avec des baskets tendance.

en associant une jupe blanche bohème avec des pièces plus modernes (top asymétrique, sandales minimalistes…) ou une jupe crayon classique avec des baskets tendance. Veillez à porter des sous-vêtements chair ou blancs sous votre jupe immaculée pour éviter les transparences disgracieuses.

sous votre jupe immaculée pour éviter les transparences disgracieuses. Adaptez la longueur de votre jupe à votre morphologie et à l'occasion. Mi-mollet pour un look rétro, sous le genou pour une allure workplace, cheville pour une silhouette bohème…

Vous l'aurez compris, la jupe blanche est la pièce phare à adopter sans plus attendre pour électrifier vos tenues estivales. Chic, fraîche et intemporelle, elle se plie à toutes vos envies pour un look ultra-désirable, quel que soit votre âge. Alors, prêtes à succomber à la magie de la jupe immaculée ?