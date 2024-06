Comment porter élégamment le trench en plein cœur de l’été

Vous pensez que le trench est réservé aux demi-saisons ? Détrompez-vous ! Cette pièce iconique peut aussi se porter avec style durant les mois les plus chauds. Découvrez les conseils de nos experts pour l'intégrer à vos tenues estivales sans souffrir de la chaleur.

Le trench, un incontournable mode qui se porte en toute saison

Avec sa coupe épurée et son allure chic, le trench a tout d'un indispensable du dressing. S'il est souvent associé à la pluie et aux températures fraîches, rien ne vous empêche de le sortir aussi au cœur de l'été ! La clé ? Miser sur des associations malicieuses pour alléger son côté « strict ».

Comme le souligne le magazine Vanidades, le trench est un vêtement intemporel qui ne se contente pas de nous protéger des intempéries. Bien choisi, il peut devenir la pièce statement de vos looks printaniers et estivaux. À vous de jouer pour en faire un atout mode !

L'allié parfait des petites robes légères

Cet été, osez le trench par-dessus vos robes courtes et fluides ! Ce combo gagnant vous permettra d'équilibrer joliment les proportions, tout en préservant votre féminité. Porté ouvert et ceinturé nonchalamment, il apportera une touche d'élégance à votre tenue.

Autre avantage non négligeable : le trench vous évitera d'avoir froid dans les lieux climatisés comme les bureaux ou les centres commerciaux. Vous pourrez ainsi arborer vos plus jolies robes sans risquer d'attraper un rhume en plein mois d'août !

Un bon moyen de twister ses basiques

Vous manquez d'inspiration pour renouveler vos tenues casual ? La gabardine est là pour donner du peps à vos indispensables, du jean brut au tee-shirt en coton. Portée par-dessus ce genre de pièces minimalistes, elle apportera une vraie valeur ajoutée à votre look.

Côté accessoires, là encore, vous pourrez jouer la carte du moins pour obtenir un maximum d'effet. Une paire de sneakers blanches et un sac en cuir suffiront à parfaire l'ensemble. La simplicité fait souvent les plus belles tenues !

L'ami des jupes courtes et des shorts

Pour un été stylé, associez votre trench à vos jupes et shorts favoris. Quelle que soit la couleur de votre gabardine, vous obtiendrez un ensemble frais et tendance, idéal pour arpenter les rues surchauffées. N'ayez pas peur de jouer avec les imprimés !

Et pour allonger encore davantage vos gambettes, complétez le look avec des chaussures à talons ou des sandales à lanières. Vous serez parfaite pour une virée shopping entre amies ou un déjeuner en terrasse. Le trench sera votre meilleur allié pour rester chic en toute circonstance.

Misez sur le mix & match avec un jogging !

Dernière astuce pour moderniser votre trench : portez-le avec un bas de jogging ! Si l'association peut surprendre, elle fonctionne pourtant à merveille. Choisissez un pantalon de sport coloré et ajoutez-y votre trench dans une teinte neutre comme le beige, le gris ou le noir.

Une paire de baskets blanches viendra apporter une touche fraîche à l'ensemble. Vous obtiendrez un look à mi-chemin entre décontraction et élégance, pile dans la tendance des mélanges de genres. Idéal pour un week-end en famille ou une sortie entre amis !

Vous l'aurez compris, le trench est loin d'être réservé à l'automne ou au printemps. Bien combiné, il peut devenir un atout charme aussi pendant les mois les plus chauds de l'année. Alors sortez votre plus belle gabardine du placard et amusez-vous à la mixer de mille et une façons. Votre été n'en sera que plus stylé !