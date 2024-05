Les 5 meilleures façons de porter des baskets Adidas Campus avec un pantalon en 2024 pour paraître plus jeune et élégante

Vous voulez avoir l'air moderne et jeune ? Alors vous pouvez porter ces baskets Adidas Campus de cette manière pour être tendance en 2024. Ces baskets à semelle épaisse et à lignes horizontales peuvent être portées à tout âge, que vous ayez 20, 30, 40 ou même 50 ans. Elles apporteront beaucoup de style à votre look et vous donneront même un air plus jeune. Voici les meilleures façons de les associer avec un pantalon cette année.

Le pantalon slim avec un blazer et des baskets Campus

Pour un look élégant et chic, optez pour un pantalon slim noir combiné avec un t-shirt ou un body. Complétez avec un blazer pour une touche sophistiquée. Avec cette tenue, portez des baskets Campus blanches à rayures noires ou noires à rayures blanches pour un maximum de classe et d'élégance.

Pantalon slim noir

T-shirt ou body

Blazer

Baskets Campus blanches à rayures noires ou inversement

Jean skinny, pull et long manteau avec des Campus

Une autre tenue très élégante à adopter en 2024 consiste à porter un jean skinny avec un pull noir et un long manteau. Cet ensemble se marie facilement avec des baskets Campus dans les tons de votre choix. Ajoutez un sac à main pour rehausser le look.

Jean skinny

Pull noir

Long manteau

Baskets Campus

Sac à main

Pantalon de tailleur et t-shirt avec des Campus

Vous pouvez également opter pour un pantalon de tailleur à carreaux avec un t-shirt blanc ou noir et des baskets Campus. Complétez ce look avec un cardigan ou un manteau dans la couleur de votre choix et un sac pour une touche chic.

Pantalon de tailleur à carreaux

T-shirt blanc ou noir

Baskets Campus

Cardigan ou manteau

Sac à main

Jean mom, veste en cuir et Campus

Autre tenue pour un look spectaculaire en 2024 : associez un jean mom avec un t-shirt ou un body et une veste en cuir. Complétez avec des baskets Campus, des lunettes de soleil et un sac pour un style chic et moderne.

Jean mom

T-shirt ou body

Veste en cuir

Baskets Campus

Lunettes de soleil

Sac à main

Le jean flare avec un haut court et des Campus

Les jeans flare font leur grand retour en 2024. Pour un look tendance, associez un jean flare taille haute avec un haut court ou un crop top. Aux pieds, optez pour des baskets Campus blanches pour un contraste élégant. Ajoutez quelques accessoires dorés comme des boucles d'oreilles ou un collier pour une touche de brillance.

Jean flare taille haute

Haut court ou crop top

Baskets Campus blanches

Accessoires dorés

Le pantalon cargo avec un sweat à capuche et des Campus

Le style street wear a le vent en poupe cette année. Pour un look décontracté mais stylé, misez sur un pantalon cargo kaki avec un sweat à capuche uni ou imprimé. Aux pieds, des baskets Campus noires ou colorées ajouteront une touche old school. N'oubliez pas une casquette et un petit sac banane pour un style ultime.

Pantalon cargo kaki

Sweat à capuche uni ou imprimé

Baskets Campus noires ou colorées

Casquette

Sac banane

Que vous préfériez un look élégant ou décontracté, les baskets Adidas Campus se marient à merveille avec une multitude de pantalons. Alors n'hésitez plus à les adopter en 2024 pour un style moderne et intemporel qui vous fera paraître plus jeune. Avec ces idées de tenues, vous ne manquerez pas d'inspiration pour les porter avec style au quotidien. L'essentiel est de jouer sur les couleurs, les coupes de pantalon et les accessoires pour créer des ensembles tendance qui vous ressemblent. Alors à vos pantalons et vos paires de Campus, et affirmez votre style unique cette année !