Comment porter une chemise blanche avec un Short à 30 ans pour un look moderne et glamour

Le short et la chemise blanche sont l’une des combinaisons préférées des femmes de 30 ans et plus en 2024, car il s’agit d’un look qui apporte classe et style.

De plus, il allie élégance et sensualité, et vous pouvez le porter avec beaucoup de classe si vous le faites de la bonne manière.

Donc, si vous voulez rejoindre cette tendance chic, voici comment associer ces vêtements confortables et modernes.

Short en jean avec chemise blanche et bottes

Une façon d’adopter cette tendance est de porter un short en jean avec une chemise blanche. Pour donner du style à votre look, rentrez une partie de la chemise et laissez l’autre à l’extérieur.

Pour ce look, optez pour des bottes blanches ou noires et vous pouvez même ajouter un chapeau si vous le souhaitez.

Short noir avec chemise blanche et talons

Si vous voulez quelque chose de plus glamour, alors portez un short noir taille haute avec une chemise blanche rentrée.

Dans ce cas, le mieux est de compléter avec des talons blancs ou noirs, et bien sûr, ajoutez des bijoux et un sac chic.

Short en lin avec chemise blanche et baskets

Pour un look plus décontracté mais tout aussi élégant, vous pouvez porter un short en lin de n’importe quelle couleur avec une chemise blanche.

Et pour plus de confort, portez cette tenue avec des baskets blanches et ajoutez des lunettes, un sac bandoulière et des bijoux.

Short en cuir et chemise blanche avec mocassins

Si vous voulez vous démarquer avec votre look et paraître élégante et originale, alors vous pouvez porter un short en cuir noir avec une chemise blanche.

À ce look, vous pouvez ajouter une ceinture et compléter avec des mocassins noirs modernes et un sac chic, et voilà, vous allez briller !

Que vous optiez pour un style décontracté ou plus habillé, la combinaison chemise blanche et short est un must de la saison qui vous permettra d’afficher un look à la fois moderne, élégant et tendance. Alors n’hésitez plus et adoptez cette association gagnante pour un été sous le signe du glamour !