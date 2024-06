4 tenues élégantes à adopter quand vous ne savez pas quoi porter !

Vous êtes en panne d'inspiration devant votre dressing ? Pas de panique ! Avec ces 4 combinaisons de vêtements, vous aurez toujours un look chic et tendance sous la main. Découvrez nos idées d'associations faciles à réaliser avec des basiques.

Le combo gagnant : noir et blanc

Commençons par un grand classique qui fonctionne à tous les coups : l'alliance du noir et du blanc. Ce duo intemporel apporte toujours une touche d'élégance à un look. Misez par exemple sur un top noir associé à un pantalon ou une jupe blancs pour une silhouette graphique et épurée.

Vous pouvez twister cette base avec un accessoire coloré comme un sac rouge pour dynamiser l'ensemble. Et si vous voulez apporter une note plus casual, optez pour des baskets blanches. À l'inverse, une paire d'escarpins habillera instantanément la tenue. À vous de jouer selon l'occasion !

Osez le total look blanc

On continue dans les classiques avec un outfit tout de blanc vêtu. Cette teinte lumineuse et fraîche sublime toutes les carnations. Pour un rendu chic, associez par exemple un pantalon et un chemisier immaculés. Vous obtiendrez une silhouette longiligne et élégante sans effort.

Si vous avez peur de faire « trop sage », ajoutez une 3ème pièce colorée comme un blazer, un gilet ou un kimono. Cela réveillera la tenue avec douceur. Aux pieds, une paire de derbies ou d'escarpins viendra apporter une touche preppy. Et voilà, le tour est joué pour un look frais et lumineux !

Une allure romantique avec une robe

Envie d'une tenue féminine et élégante ? Misez sur une jolie robe près du corps qui mettra en valeur votre silhouette. Qu'elle soit longue ou courte, choisissez-la dans une matière fluide et légère comme de la soie ou du lin. Vous serez parfaite pour un dîner en amoureux ou une garden party !

Côté accessoires, restez dans des tons doux assortis à la robe. Vous pouvez opter pour des sandales à talons et un petit sac dans les mêmes teintes pour une allure harmonieuse. Si vous voulez apporter un peu de contraste, choisissez un sac dans une nuance plus claire que la robe. Quelques bijoux fins viendront parfaire cette tenue froufroutante à souhait.

La jupe longue, un must have !

Enfin, dernière idée de tenue élégante : ressortez votre jupe longue du placard ! Ce vêtement intemporel se prête à de nombreuses occasions, du bureau au mariage. Si vous avez une jupe blanche comme sur la photo, c'est encore mieux car elle s'accordera facilement.

Pour un rendu chic, associez-la à un chemisier à motifs neutres comme du noir et blanc. Au niveau des accessoires, restez dans ces teintes intemporelles avec des bijoux argentés et des chaussures noires. N'oubliez pas d'ajouter une paire de talons pour allonger joliment votre silhouette !

Vous l'aurez compris, pour être élégante en toute circonstance, il suffit d'avoir quelques basiques dans son dressing. Un top noir, un pantalon blanc, une robe fluide ou encore une jupe longue seront vos meilleurs alliés. Alors inspirez-vous de ces looks et faites-vous plaisir !