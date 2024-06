Les jeans droits, la tendance incontournable de 2024 qui sublime toutes les morphologies !

Cette année, les jeans droits s'imposent comme les nouveaux incontournables de notre dressing. Flatteuses et confortables, ces coupes ravissent tous les types de silhouette. Découvrez 5 façons tendance de les porter pour être au top en toute occasion !

Un look chic avec une blouse à épaulettes

Vous cherchez une tenue à la fois élégante et décontractée ? Misez sur un jean droit associé à une blouse à épaulettes. Ce combo gagnant fonctionne aussi bien pour une journée au bureau que pour un dîner entre amis. Rentrez la blouse dans le jean pour une silhouette structurée.

Côté chaussures, n'hésitez pas à prendre de la hauteur avec une jolie paire d'escarpins ou de stilettos. Cela allongera joliment vos jambes tout en apportant une touche glamour à l'ensemble. Ajoutez un sac chic et raffiné pour parfaire cette tenue élégante !

Version working girl avec un blazer

Le jean droit est aussi un excellent allié pour un look de working girl. Associez-le à un top uni rentré dedans et ajoutez-y un blazer bien coupé. Cette superposition apportera une touche de sophistication à votre tenue, tout en restant confortable.

Si vous voulez donner une impression de jambes interminables, chaussez une paire de bottines à talons noires ou blanches. En plus d'être tendance, elles structureront l'ensemble avec modernité. Vous serez parée pour une journée au top, entre réunions et after work !

Osez le décolleté Bardot pour une allure sexy

Envie de jouer la carte de la sensualité avec votre jean droit ? Rien de plus simple : associez-le à un pull au décolleté Bardot. Tombant sur les épaules, ce type de haut dévoile subtilement la peau pour un effet féminim et glamour. On craque !

Là encore, vous avez le choix côté chaussures. Des bottines ou des escarpins à talons apporteront une touche d'élégance supplémentaire, tandis que des sandales plates seront parfaites pour un look plus casual. Complétez avec un sac à main tendance et vous serez irrésistible.

Un total look denim original

Le jean droit se prête aussi à un look casual 100% denim. Mais pour éviter l'effet « total blue », associez-le à une chemise d'une teinte différente comme du rose poudré ou du vert sauge. Cela apportera une touche d'originalité et de fraîcheur à votre tenue.

Avec ce look décontracté, vous pouvez miser sur des chaussures plates comme des mocassins ou des ballerines. Mais si vous voulez ajouter un peu de hauteur, des escarpins en jean iront aussi très bien ! Un panier en osier et quelques bijoux dorés viendront parfaire cet ensemble tendance.

Une allure sporty chic avec un top et des baskets

Enfin, n'oublions pas que le jean droit est aussi parfait pour un look sporty chic hyper confortable. Mariez-le avec un t-shirt blanc ou noir rentré dedans, et ajoutez une petite touche rock avec une veste en cuir ou en jean brut. Vous pouvez aussi opter pour un gilet en maille pour un rendu plus cosy.

La clé pour une allure à la fois stylée et décontractée ? Une bonne paire de baskets blanches ! Intemporelles et faciles à porter, elles se marient avec tous les looks. Vous pouvez les choisir dans un style rétro ou plus moderne selon vos goûts. Une chose est sûre, vous serez canon sans sacrifier votre confort !

Alors, convaincue par ces idées de looks autour du jean droit ? N'attendez plus pour adopter cette coupe tendance qui fait un retour fracassant en 2024. Promis, vos jambes vous diront merci !