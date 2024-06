Comment porter un jogging avec des talons après 50 ans pour un look chic et rajeunissant

Le jogging n'est pas réservé aux ados ! Passé 50 ans, on peut aussi l'adopter pour des tenues élégantes et originales. La clé ? L'associer à une paire d'escarpins bien choisis. Découvrez nos conseils pour un look confortable et stylé qui vous fera gagner 10 ans !

Jogging et blazer, le duo gagnant

Envie d'une silhouette chic et sophistiquée ? Misez sur un jogging noir associé à un blazer de la même teinte. Cette combinaison, aussi simple qu'efficace, fonctionne à tous les coups. N'hésitez pas à ajouter un top uni en dessous de la veste pour une touche plus décontractée.

Côté chaussures, cassez le côté « sportswear » du jogging avec une belle paire d'escarpins à bouts pointus. Vous pouvez même sortir les stilettos pour un effet encore plus glamour ! Complétez le tout avec un mini sac à main et quelques bijoux précieux, et le tour est joué.

Osez le mix jogging et corset !

Vous avez envie d'une allure plus pointue ? Suivez l'exemple de Kim Kardashian et associez votre jogging noir à un corset assorti. Ce mix androgyne et sexy mettra en valeur votre silhouette tout en restant confortable. Parfait pour un dîner entre amis ou une soirée branchée.

Là encore, les escarpins noirs seront vos meilleurs alliés pour féminiser la tenue. Vous pouvez même y ajouter une paire de bas résille pour un look plus rock, à la façon de la célèbre influenceuse. Ajoutez une poignée de bijoux dorés et vous serez la reine de la soirée !

L'atout charme de la chemise blanche

Autre option ultra chic pour sublimer votre jogging : l'associer à une chemise blanche bien coupée. Ce grand classique fera toujours son petit effet, tout en apportant une touche de fraîcheur à l'ensemble. Choisissez une coupe près du corps pour souligner votre silhouette.

Et pour un look grand soir, optez pour des escarpins transparents façon Cendrillon. Cette paire sublimera vos gambettes tout en s'accordant parfaitement avec le reste de la tenue. Vous pouvez aussi choisir des stilettos noirs pour un rendu plus graphique. Vos pieds seront à la fête !

Un look sporty glam inspiré de Blake Lively

Enfin, si vous êtes une adepte du style décontracté-chic, inspirez-vous du look de Blake Lively. L'actrice avait misé sur un jogging rouge vif associé à un crop top blanc et une veste assortie. Une allure aussi confortable qu'élégante, qui met en valeur sa silhouette longiligne.

Pour reproduire ce look, choisissez un jogging dans une teinte flashy que vous associerez à un haut court. Ajoutez-y une veste de blazer dans le même coloris que le bas, et le tour est joué ! Côté chaussures, on ose les escarpins rouges pour un total look ultra vibrant. Quelques bijoux dorés et un maquillage lumineux viendront parfaire l'ensemble.

Vous l'aurez compris, le jogging n'est pas réservé aux tenues casual. Passé la cinquantaine, on peut facilement lui donner une allure folle en l'associant à des pièces chics comme un blazer ou une chemise. Et l'addition d'une paire de talons fera toute la différence. Alors, prête à tenter l'expérience ?