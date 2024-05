Le combo short noir et blazer : l’élégance facile à adopter cet été !

Les experts mode l'ont prédit : cet été, c'est le duo short noir et blazer qui va cartonner. Un mix basique et élégant, que vous avez sûrement déjà dans votre dressing. Décryptage d'une tendance easy à adopter pour un look au sommet du chic.

Cannes, nouveau temple de la mode ?

Depuis le lancement du Festival de Cannes, la Croisette s'est transformée en véritable défilé de mode. Paillettes, couleurs pop, décolletés vertigineux… Les célébrités rivalisent de glamour et d'audace, pour le plus grand bonheur des fashionistas.

C'est le mannequin star Alessandra Ambrosio qui a fait sensation avec un ensemble ultra chic : un short noir et un top associés à des escarpins et un blazer crème. Une silhouette étincelante, digne d'une diva, qui n'a pas manqué de faire des émules.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marianna Senchina (@mariannasenchina)

Le plus fort ? Malgré l'apparente simplicité de la combinaison et le côté classique du noir (une teinte qu'on évite pourtant quand le mercure grimpe), ce look est devenu LA tendance irrésistible de la saison. La clé ? Miser sur des pièces courtes et un blazer dans une teinte claire pour alléger la silhouette.

Ce outfit bien pensé a propulsé Alessandra Ambrosio en haut des listes des mieux lookées de Cannes. De quoi inspirer nos tenues tout au long de l'été !

Nos conseils pour adopter la tendance short noir + blazer

Pour s'approprier ce combo chic comme Alessandra Ambrosio, rien de tel que des accessoires qui font la différence. C'est eux qui donneront une note estivale à la tenue.

La top a ainsi misé sur des bijoux dorés (bracelet à grosses mailles, bagues, boucles d'oreilles) et une paire de solaires pour une allure mystérieuse. Mais la pièce maîtresse reste son sac en osier tressé qui apporte instantanément un joli twist balnéaire.

Envie de succombez à cette tendance qui allie avec brio confort et élégance ? Voici quelques idées de looks pour briller tout l'été.

1. Total look black

Pour une version ultra chic, optez pour le total look noir. Avec un petit top qui dévoile les épaules et la taille, c'est frais, moderne et féminin à souhait.

2. Mix de basiques et touche denim

On mise sur le short en jean effiloché, un incontournable de la saison, qu'on associe à un blazer cintré et des santiags. La combo parfaite de la cowgirl des temps modernes !

3. Working girl glam

Ce duo fonctionne aussi pour aller bosser. Preuve en est avec ce look alliant chemise satinée à plastron en dentelle, blazer, short noir à plis et sandales à talons. Une silhouette sculpturale et hyper féminine.

4. Blazer clair comme touche d'été

Si à l'instar d'Alessandra Ambrosio, vous craquez pour un blazer dans une teinte douce, c'est tout votre outfit qui prendra une note estivale. Fraîcheur et chic absolus !

5. Cool & casual

Vous ne jurez que par les baskets ? Pas de panique, elles se marient à merveille à ce combo chic. Alors on n'hésite pas à mixer notre short noir à notre paire de sneakers préférée !

Élégant en toutes circonstances, facile à accessoiriser, flatteur sans efforts… On comprend mieux pourquoi ce duo short noir / blazer affole la fashion sphère. Loin d'être basique, il permet de se concocter des silhouettes ultra stylées en seulement quelques pièces. Maintenant, à vous de jouer pour devenir la reine du chic cet été !