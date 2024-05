De TikTok à votre dressing : comment styliser les « barrel leg jeans » !

Appelés aussi « pantalons jambes de tonneau » ou « jeans fer à cheval », ces jeans d'un nouveau genre cartonnent sur TikTok. Décryptage d'une tendance qui se décline aussi bien en version casual qu'en mode chic.

La fin programmée des skinny jeans ?

Depuis plusieurs mois, les réseaux sociaux – et TikTok en tête – sont en émoi autour d'une nouvelle tendance denim. Baptisés « barrel leg jeans » (comprendre « jeans jambes de tonneau ») ou encore « horseshoe jeans » (soit « jeans fer à cheval »), ces pantalons affichent une coupe pour le moins originale qui donne aux jambes une silhouette… de tonneau ou de fer à cheval, justement !

Pour obtenir cet effet, ces jeans arborent deux découpes sur chaque couture latérale pour élargir le bas, ainsi qu'un ou plusieurs plis horizontaux au niveau des genoux. Un look singulier qui semble bien parti pour détrôner nos bons vieux skinny.

Les influenceuses qui craquent pour cette tendance sur TikTok conseillent d'opter pour une courbure aussi large que les épaules, histoire d'équilibrer visuellement la silhouette. Le succès de ces jeans atypiques s'explique : ils apportent du volume (parfait pour celles qui ont des jambes fines) et attirent le regard pile sur cette zone.

Autre atout de ces « barrel leg jeans », ils mettent en valeur la taille et rééquilibrent les hanches et cuisses, flattant ainsi les morphologies en sablier. Sur une silhouette aux hanches larges, ils gomment les complexes. Et sur un corps athlétique avec des épaules marquées, ils compensent la carrure.

5 façons de porter les barrel leg jeans

Bonne nouvelle, ces jeans originaux se prêtent à de multiples combinaisons, des plus décontractées aux plus chics. La preuve en 5 idées de looks.

1. Version casual

Associez vos « barrel leg » à un t-shirt basique blanc ou noir près du corps pour contrebalancer l'ampleur du jean. Aux pieds, misez sur des baskets ou des mocassins. Côté accessoires, on valide la ceinture large pour marquer la taille, les lunettes de soleil cool et le grand sac façon tote bag.

2. Version chic

Envie d'une tenue plus habillée ? Sortez un joli chemisier en soie ou satin dans des tons neutres ou pastels, et mixez-le avec des escarpins, une pochette et des bijoux délicats. De quoi rendre vos barrel leg jeans plus sophistiqués en un clin d'œil !

3. Version rock

T-shirt à message ou à imprimé graphique + perfecto en cuir = le combo parfait pour donner une allure rebelle à vos « jambes de tonneau » ! On complète avec des bottines en cuir, un mini sac à dos et des boucles d'oreilles XXL.

4. Version classique

La chemise blanche est un indémodable qui se marie à merveille avec ces jeans tendance. Rentrez-la dans le pantalon et ouvrez quelques boutons, en y glissant un collier statement qui apportera une touche chic. Des baskets blanches ou des mocassins, une montre élégante et un sac bandoulière viendront parfaire cette silhouette intemporelle.

5. Version estivale

Pour un look d'été tout en légèreté, rien de tel qu'un top court qui équilibrera le volume de vos barrel leg jeans. On y ajoute une paire de sandales plates ou compensées, et le tour est joué !

Vous l'aurez compris, les « barrel leg jeans » ont tout bon. Confortables, flatteurs, faciles à accessoiriser… Ils sont le nouveau chouchou mode à adopter illico, que ce soit pour upgrader nos tenues du quotidien ou créer des silhouettes plus pointues. Maintenant, à vous de jouer !