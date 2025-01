Les plus belles tenues des Prix Gaudí 2025 : d’Angela Molina à Greta Fernández

La 17e édition des Prix Gaudí, célébrant le cinéma catalan, s’est déroulée hier soir à l’Auditori Fòrum CCIB de Barcelone. L’événement a réuni le gratin du cinéma espagnol sur un tapis rouge transformé en véritable défilé de mode où le noir et le blanc ont dominé la soirée.

Le duel noir et blanc qui a marqué la soirée

Angela Molina, figure emblématique du cinéma espagnol, a fait sensation dans une robe longue noire épurée signée Armani Privé, tandis que Greta Fernández a opté pour une création immaculée Givenchy aux lignes architecturales. Cette opposition chromatique a donné le ton à une soirée placée sous le signe de l’élégance minimaliste.

Les tendances marquantes du tapis rouge

Le tapis rouge des Prix Gaudí a révélé plusieurs tendances phares :

Le retour en force du tweed, notamment porté par Marta Torné dans une robe maxi longueur

dans une robe maxi longueur Les transparences et le tulle, adoptés par la chanteuse Julieta

Les détails joaillerie et les broderies précieuses

Les silhouettes rétro revisitées

Les créations qui ont marqué les esprits

Ana Torrent a fait honneur au ‘total black’ dans une création sobre et raffinée, tandis qu’Olalla Moreno a surpris avec une robe façon mariée contemporaine. La jeune génération d’actrices catalanes a privilégié des silhouettes plus audacieuses, mélangeant influences vintage et touches modernes.

L’évolution du style aux Prix Gaudí

Cette édition 2025 marque un tournant dans l’approche stylistique de la cérémonie. Les créateurs catalans comme Teresa Helbig et Ze García ont particulièrement brillé, démontrant la vitalité de la mode barcelonaise. Les choix vestimentaires reflètent une volonté d’affirmer une identité mode forte, entre tradition méditerranéenne et modernité internationale.

Les accessoires qui ont fait la différence

Les bijoux et accessoires ont joué un rôle crucial dans la composition des looks :

Les clutchs métallisés et structurés

Les parures de haute joaillerie minimalistes

Les sandales à plateformes vertigineuses

Cette 17e édition des Prix Gaudí restera dans les annales comme celle où la mode a su trouver le parfait équilibre entre sobriété et audace, tradition et modernité, confirmant Barcelone comme capitale culturelle où cinéma et mode se rencontrent avec élégance.