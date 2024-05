Pantalons palazzo boho : comment porter la tendance la plus confortable et chic de la saison ?

Après avoir été un véritable phénomène dans les années 70, les pantalons palazzo boho font leur grand retour en 2024 pour nous permettre d’être à la fois chics et à l’aise. Caractérisés par leur coupe ample, leur jambe fluide et leur taille haute, ils apportent une touche de fraîcheur et un air de luxe discret que nous adorons.

Une tendance pour toutes les femmes et toutes les occasions

Les pantalons palazzo boho sont portés par des femmes de tous âges ce printemps-été 2024, car en plus d’être beaux, ils conviennent à tous types d’occasions et de looks de la saison.

Comment associer les pantalons palazzo boho ?

Selon Vogue, il est important de choisir la bonne texture pour vos pantalons palazzo boho. Par exemple, les tissus satinés confèrent une plus grande formalité que d’autres moins raffinés, ce qui les rend idéaux pour vos engagements les plus exigeants ou si vous souhaitez les porter au bureau avec une chemise.

Dans tous les cas, l’essentiel est d’équilibrer les proportions du corps, car les pantalons palazzo boho sont déjà suffisamment amples. Vous devez donc opter pour des hauts ou des t-shirts plus ajustés dans la partie supérieure.

Osez les couleurs vives et les imprimés originaux

Étant donné l’esprit de ce type de look, n’hésitez pas à essayer des couleurs vibrantes, comme l’orange, qui est l’une des plus portées en ce moment. Fuchsia, rouge, jaune, imprimés inhabituels… faites de vos pantalons palazzo boho les stars de votre tenue.

« Les chemises coordonnées seront idéales pour les accompagner et créer une combinaison plus tropicale et légère. Cependant, nous comprenons la crainte que peut susciter le fait de porter un imprimé voyant de la tête aux pieds, vous pourrez donc les remplacer par des t-shirts basiques, des tops en maille ou des blouses à volants, chacun d’entre eux apportera un contexte différent« , assurent les experts de Vogue.

Les dernières tendances à adopter

« Les modèles style paréo continuent de séduire, tandis que ceux à imprimé patchwork semblent renaître de leurs cendres« , ajoutent-ils, nous invitant à sortir de notre zone de confort et à faire preuve de créativité.

Alors, prête à adopter la tendance des pantalons palazzo boho pour un look à la fois confortable, chic et tendance cet été 2024 ?