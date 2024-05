La jupe longue hippie fait son grand retour : Découvrez comment porter cette pièce iconique des années 70 avec style en 2024 !

Oubliez les jeans et laissez-vous tenter par cette tendance confortable et fun. La jupe longue hippie, qui a connu son apogée dans les années 70 et au début des années 2000, revient en force pour inspirer nos looks tout au long de l'année 2024. Découvrez comment adopter cette pièce incontournable et lui donner une touche moderne et jeune.

Un retour aux sources pour une pièce emblématique

Bien que l'été soit souvent synonyme de mini-jupes pour plus de fraîcheur et de confort, il est temps d'apprendre à porter la jupe longue hippie. Cette pièce, qui a marqué les années 70, fait un retour remarqué en 2024.

Si on l'a d'abord vue portée par toutes les célébrités et influenceuses en version denim, la jupe longue hippie se décline désormais dans une multitude de matières. Les tissus vaporeux et légers, parfaitement adaptés aux mois les plus chauds, ont la cote sans pour autant sacrifier la polyvalence de cette pièce intemporelle.

La jupe longue hippie a connu son apogée dans les années 70, fortement influencée par le mouvement hippie

À l'époque, la mode se voulait plus libre et décontractée, en rupture avec les tenues inconfortables et sophistiquées

La jupe longue incarnait parfaitement cette philosophie libératrice et cette quête d'une nouvelle liberté vestimentaire

Comment porter la jupe longue hippie avec style en 2024 ?

Pour rester fidèle à l'esprit originel de la jupe longue hippie, misez sur des imprimés floraux et des matières légères et vaporeuses comme le coton ou la mousseline. Optez pour une coupe maxi et fluide, et associez-la à des basiques qui ne viendront pas voler la vedette à cette pièce statement.

Les coloris neutres et pastel apporteront une touche de douceur et de jeunesse à votre look. Mais la jupe longue hippie se prête aussi à des tenues plus sophistiquées et élégantes. N'hésitez pas à jouer sur les contrastes en la portant avec des couleurs plus sombres, un maquillage appuyé et des accessoires qui attirent l'œil pour une allure résolument moderne.

Que vous craqueiez pour une jupe façon cowgirl ou pour un modèle portefeuille, l'ajout d'une ceinture sera un plus pour marquer joliment votre taille et sculpter votre silhouette en sablier.

Les matières stars de la saison

Si le denim reste un grand classique, la jupe longue hippie se décline dans une large palette de matières pour s'adapter à toutes les envies et à toutes les occasions.

Les tissus fluides et vaporeux comme la mousseline, le voile de coton ou la viscose apporteront une touche de légèreté et de fraîcheur

Les matières plus structurées comme le lin ou la toile de coton donneront une allure plus casual et décontractée à votre tenue

Pour un look bohème chic, craquez pour de jolis imprimés floraux, des motifs paisley ou des détails en crochet

Comment accessoiriser votre jupe longue hippie ?

Pour un look 100% seventies, optez pour des accessoires dans la tendance. Un sac à franges, un chapeau de paille oversize ou encore des sandales plates en cuir camel viendront parfaire votre tenue. Côté bijoux, mixez les pièces ethniques comme les colliers ras-de-cou ornés de perles en bois, les bracelets manchette en métal martelé ou encore les boucles d'oreilles XXL en macramé.

Mais la jupe longue hippie se prête aussi à des associations plus actuelles. Avec une paire de baskets blanches, un t-shirt graphique et une veste en jean, vous obtiendrez un look décontracté et tendance en un clin d'œil. Le soir, jouez la carte de l'élégance en la portant avec un joli top en dentelle, une paire d'escarpins et une minaudière.

Les pièces à shopper pour adopter la tendance

Voici une sélection de jupes longues hippie pour succomber à la tendance :

La jupe longue en jean à boutons M&S Collection, 39,95 €

La jupe portefeuille fleurie Mango, 49,99 €

La jupe longue en voile de coton imprimé cachemire Antik Batik, 220 €

La jupe évasée en crochet Zara, 49,95 €

La jupe plissée en satin Free People, 168 €

Quelle que soit votre morphologie ou votre style, vous trouverez forcément la jupe longue hippie qui vous conviendra. Cette pièce bohème est idéale pour créer des looks estivaux à la fois confortables, féminins et stylés. Alors, prête à succomber à l'appel des seventies ?

Avec son esprit rétro et bohème, la jupe longue hippie est le nouveau must-have de l'année 2024. Facile à porter et à accessoiriser, elle s'adapte à toutes les occasions et à toutes les envies. Des podiums aux rues en passant par les réseaux sociaux, on la voit partout ! Misant sur des matières fluides et légères ainsi que sur de jolis imprimés, la jupe longue version 2024 réinvente les codes de cette pièce iconique avec modernité. Une chose est sûre, la fièvre seventies n'a pas fini de nous contaminer !

Après des mois passés en jogging et en legging, la jupe longue hippie nous offre une alternative tout aussi confortable, mais diablement plus féminine et élégante. De quoi changer des sempiternels jeans et renouer avec une mode plus créative et expressive.

Pièce statement par excellence, la jupe longue hippie apporte immédiatement une touche de caractère et d'originalité à nos tenues. Bien plus qu'une simple jupe, c'est un véritable symbole de liberté et d'émancipation. Avec son allure intemporelle et son esprit folk, elle nous invite à oser, à nous amuser et à affirmer notre personnalité à travers nos looks. Alors, prêtes à (re)succomber à son charme bohème ? À vos jupes longues, et vive le flower power !