Adoptez la tendance des bag charms pour un look unique et original !

Porte-clés, chaînes, colliers et même objets inattendus… Cette saison, on les accroche tous à notre sac pour un look original et plein de personnalité. Bienvenue dans l'univers déjanté des bag charms !

La mode, un éternel recommencement

Dans l'univers de la mode, rien n'est figé. Un jour, les tendances sont minimalistes et neutres. Le lendemain, place à l'explosion de couleurs, d'imprimés et d'accessoires plus extravagants les uns que les autres.

Selon le magazine Hola, depuis fin 2023, on assiste à un mix éclectique entre classicisme et avant-gardisme. Du style « coquette » aux tons pastels et détails féminins, à l'imprimé audacieux façon peau de guépard… Le dressing 2024 se vit comme un patchwork d'influences et d'expérimentations.

Autres grandes stars du moment : les accessoires. Et parmi eux, les fameux bag charms qui donnent une nouvelle jeunesse à nos sacs !

Mais c'est quoi au juste, les « bag charms » ?

L'idée est simple : il s'agit de décorer son sac du quotidien avec des porte-clés, foulards, chaînes, colliers, voire des objets plus insolites pour lui donner un twist fun et très perso.

Repérée sur les podiums des fashion weeks de Paris et Milan, puis adoptée par les modeuses les plus pointues comme Dua Lipa, cette tendance maximaliste s'affiche aujourd'hui partout. Les défilés Balenciaga, Miu Miu ou encore Fendi ont mis le feu aux poudres en présentant des sacs croulant sous les accessoires, des cordelettes aux nœuds en passant par les porte-bonheur en tout genre.

Jane Birkin, grande prêtresse des bag charms

S'il y a bien une it-girl qui a lancé la folie des bag charms, c'est Jane Birkin. Déjà à l'origine du célèbrissime sac Birkin d'Hermès, l'actrice française était aussi connue pour le customiser et le « destroy » à force de le porter.

Interrogée par CBS, elle avouait que rajouter des breloques lui apportait « le petit truc en plus qui la rendait heureuse ». Une philosophie mode qu'on ne peut qu'approuver !

Comment adopter la tendance ?

Pour vous approprier ce trend, laissez libre cours à votre imagination ! Vieux bracelets, rubans, porte-clés collectors, poupées en crochet… À chaque sac son univers.

N'hésitez pas à piocher aussi des objets plus inattendus, mais néanmoins stylés. Lors des dernières fashion weeks, on a ainsi vu fleurir sur les it-bags les plus chics des casquettes, écouteurs, écharpes ou même des tasses !

Et pour un rendu chic en toute circonstance, misez sur des bag charms ton sur ton ou dans des teintes neutres, faciles à porter.

On le répète, avec les bag charms, tout est permis. Adaptez la tendance à votre style, vos envies. Que vous soyez adepte du total look minimaliste pour aller bosser ou du mix and match délirant le weekend, ces accessoires ont le chic pour dynamiser la silhouette. Alors, prête à réveiller vos sacs ?