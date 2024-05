Le « Pinky Cheeks » : La tendance maquillage qui fait fureur sur TikTok et qui vous fera paraître plus jeune !

Le « Pinky Cheeks » est la dernière tendance maquillage qui envahit les réseaux sociaux, notamment TikTok. Cette technique de maquillage subtile et romantique promet de vous donner un teint éclatant et un effet bonne mine instantané. Découvrez comment reproduire ce look facilement chez vous pour un résultat naturel et rajeunissant.

Qu’est-ce que le « Pinky Cheeks » ?

Le « Pinky Cheeks » est une technique de maquillage qui consiste à appliquer un blush rosé sur le haut des pommettes, tout en illuminant le reste de la pommette. L’objectif est d’imiter les joues rosées des bébés lorsqu’ils sourient, pour un effet bonne mine et rajeunissant.

Cette tendance est parfaite pour l’été et pour les personnes qui préfèrent un maquillage léger et naturel. Le « Pinky Cheeks » convient généralement aux peaux claires à moyennes, mais peut être adapté à toutes les carnations en variant les nuances de blush utilisées :

Les peaux claires opteront pour des tons rosés doux

Les peaux plus foncées préfèreront des nuances pêche plus chaudes

Bien que cette technique mette particulièrement en valeur les visages ronds ou en forme de cœur, elle peut être adoptée par tous les types de visages en l’adaptant à sa morphologie.

Comment réaliser un « Pinky Cheeks » ?

Pas besoin d’être une experte en maquillage pour reproduire cette tendance chez vous. Suivez simplement ces étapes :

Préparation : partez d’une peau propre et hydratée, puis appliquez votre fond de teint et votre anticernes habituels. Application du blush : avec un pinceau à blush ou une éponge, appliquez un blush rosé ou pêche sur le haut des pommettes en souriant légèrement. Diffusion : estompez délicatement le blush vers les tempes avec des mouvements circulaires ou de bas en haut, pour un rendu naturel sans démarcations. Intensité : ajustez l’intensité du blush selon vos préférences, en superposant plusieurs fines couches plutôt qu’une seule couche épaisse.

Avec quoi associer le « Pinky Cheeks » ?

Le « Pinky Cheeks » se marie à merveille avec d’autres tendances maquillage du moment, comme le « No-Makeup Makeup ». L’idée est de garder un teint frais et naturel sur l’ensemble du visage, en misant sur des produits légers et transparents.

Pour un look « Pinky Cheeks » réussi, vous pouvez utiliser :

Une BB crème ou un fond de teint léger pour unifier le teint

Un enlumineur discret sur les points hauts du visage (arête du nez, arc de cupidon, coin interne de l'œil)

Un baume à lèvres teinté pour une bouche naturelle et hydratée

Un mascara pour ouvrir le regard et intensifier les cils

Le « Pinky Cheeks », la tendance incontournable de l’été

Avec sa simplicité d’exécution et son rendu frais et lumineux, le « Pinky Cheeks » a tous les atouts pour devenir LA tendance maquillage incontournable de cet été. Que vous soyez adepte du maquillage naturel ou que vous souhaitiez simplement donner un coup d’éclat à votre teint, cette technique est faite pour vous.

N’hésitez pas à l’adopter dès maintenant et à partager vos réalisations sur les réseaux sociaux avec le hashtag #pinkycheeks. Vous verrez, ce petit geste maquillage aura un grand impact sur votre mine et votre confiance en vous. Alors, prêtes à succomber au « Pinky Cheeks » ?

En effet, le « Pinky Cheeks » est une tendance maquillage polyvalente qui saura mettre en valeur tous les types de peaux et de visages. Que vous ayez la peau claire, médium ou foncée, des pommettes hautes ou basses, un visage rond, ovale ou carré, vous pouvez adapter cette technique à votre morphologie et à vos préférences.

Le secret réside dans le choix du blush et dans son application. Optez pour une texture crémeuse ou poudre fine, dans une nuance qui complémente subtilement votre carnation. Appliquez-le en touchant délicatement le haut de vos pommettes avec un pinceau souple, puis estompez les contours avec une éponge pour un fondu parfait.

Le « Pinky Cheeks » se décline aussi selon vos envies : vous pouvez rester sur un effet très naturel et discret pour le quotidien, ou intensifier légèrement le blush pour un look plus glamour en soirée. L’essentiel est de garder un teint frais, lumineux et unifié sur l’ensemble du visage.

Alors, que vous soyez une adepte des réseaux sociaux ou simplement à la recherche d’une nouvelle façon de sublimer votre teint, laissez-vous tenter par le « Pinky Cheeks ». Cette tendance maquillage ultra-flatteuse et facile à reproduire saura vite se rendre indispensable dans votre routine beauté. Un teint bonne mine et éclatant en quelques secondes, c’est la promesse du « Pinky Cheeks » !