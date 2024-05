Les Dad Jeans : Le Nouveau Must-Have Denim pour un Look Chic et Confortable en 2024 !

Après le succès fulgurant des jeans wide leg, une autre tendance denim tout droit sortie des années 90 s'impose comme le nouveau must-have de 2024 : les dad jeans. Ces jeans à la coupe rétro et décontractée allient style et confort pour un look aussi chic que pratique. Découvrez pourquoi vous allez adorer ces jeans inspirés du dressing de nos papas !

La folie des jeans loose qui changent la donne

Les wide leg jeans ont révolutionné le monde de la mode en prouvant qu'il n'était pas nécessaire de porter des jeans moulants pour être sexy et mettre en valeur ses courbes. Avec leur coupe ample et fluide, ils placent le confort au cœur de nos priorités tout en sublimant toutes les morphologies.

Suite au succès des wide leg jeans, de nombreux designers et marques ont remis au goût du jour d'autres coupes rétro comme :

Les jeans pattes d'eph'

Les baggy jeans

Les jeans cargo

Les bootcut

Mais une autre tendance denim attire toute l'attention cette année : les dad jeans, qui s'annoncent déjà comme les grands gagnants de 2024 !

Zoom sur les dad jeans, les nouveaux chouchous de la mode

En 2024, les jeans les plus en vogue sont définitivement les modèles amples et décontractés. Les dad jeans cochent toutes les cases des dernières tendances denim, avec un petit plus qui vous fera craquer à coup sûr. Parfaits pour toutes les morphologies, ils se portent au quotidien en toute occasion.

Depuis quelques mois, les jeans à l'allure cool et masculin font un carton. C'est notamment le cas des cargo aux accents militaires et des boyfriend jeans. Mais attention à ne pas les confondre avec les dad jeans ! Voici comment les différencier.

Les boyfriend jeans ont une coupe ample, loose et oversize, comme si vous les aviez piqués dans l'armoire de votre chéri

Les dad jeans se distinguent par leur coupe rétro, presque droite, qui épouse subtilement la silhouette et s'arrête juste au-dessus de la cheville, dans un style très Steve Jobs

Plus fonctionnels et moins casual que les boyfriend, les dad jeans ne sont pas aussi « baggy » et s'adaptent facilement à un look de bureau.

Comment porter les dad jeans avec style ?

Pour adopter ces jeans intemporels parfaits pour aller travailler, laissez-vous inspirer par ces 5 looks canon qui se prêtent à toutes les occasions. Vous allez vouloir tous les essayer !

La coupe des dad jeans étant moins avantageuse que d'autres modèles, il est préférable de les associer à des hauts près du corps ou à des chemises romantiques pour jouer sur le contraste féminin/masculin. La veste de blazer sera toujours leur meilleure alliée.

Quelques idées de looks :

Avec un top épaules dénudées façon blouse pussy bow pour un mix féminin/masculin, et des escarpins

Avec un haut moulant qui sublime vos courbes, des baskets et une surchemise ou une shacket pour un look casual

Avec une chemise blanche et des dad jeans foncés pour une allure chic, complétés par une paire de sneakers

Nos conseils pour bien choisir ses dad jeans

Pour être sûre de trouver la paire de dad jeans idéale, voici quelques critères à prendre en compte :

Privilégiez des jeans taille haute qui allongent joliment la silhouette et affinent la taille

Optez pour des dad jeans légèrement cintrés pour structurer la silhouette sans trop marquer

Choisissez des modèles à pinces pour apporter une touche rétro authentique à vos looks

Craquez pour des jeans bruts ou dans des coloris classiques comme le bleu foncé, le gris ou le noir

L'astuce en plus : retroussez le bas de votre jean pour apporter une petite touche cool à votre tenue. Avec une paire de sneakers blanches ou des mocassins, c'est l'assurance d'un look tendance en deux secondes chrono !

Notre sélection shopping pour adopter la tendance dad jeans

Envie de craquer pour un modèle de dad jeans ? Voici 5 pépites repérées chez nos enseignes préférées :

Les dad jeans taille haute en coton bio H&M, 29,99€

Les dad jeans droits Mango, 39,99€

Les dad jeans esprit 90's Levi's, 120€

Les dad jeans bruts Zara, 39,95€

Les dad jeans gris ASOS Design, 38,99€

Vous l'aurez compris, en 2024, la tendance est clairement aux jeans larges, confortables et rétro. Les dad jeans en sont l'incarnation parfaite ! Avec leur coupe décontractée mais structurée, ils apportent une touche d'originalité à nos looks tout en restant faciles à porter au quotidien. Que vous soyez fan de looks casual ou plus chics, vous trouverez forcément votre bonheur parmi tous les modèles qui pullulent en boutique. Alors, prêtes à adopter la dad attitude ?

On le voit partout sur les réseaux sociaux et dans la rue, le dad jean est en train de détrôner tous les autres modèles de jeans. Pourtant, avec sa coupe ample et presque droite, il est loin des standards actuels qui prônent le slim et le moulant à tout prix. Mais c'est justement ce qui fait son charme ! Dans un style néo-normcore assumé, il mise tout sur le confort, la qualité et la fonctionnalité.

Facile à porter, à accessoiriser et décliné dans de nombreux coloris, le dad jean est un vrai couteau suisse à lui tout seul. On adore son côté rétro inspiré des 90's et son allure androgyne qui apporte un petit je-ne-sais-quoi à nos looks. Idéal pour casser les codes et sortir des sentiers battus, il s'associe avec toutes nos pièces fétiches pour des tenues aussi stylées que confortables.

Que vous soyez plutôt mom jean, wide leg ou skinny, laissez-vous tenter par la dad attitude ! Avec les dad jeans, vous allez redécouvrir le plaisir de porter un jean qui ne vous serre pas et dans lequel vous vous sentez bien. Le tout sans rien sacrifier à votre style. Un duo gagnant qui risque bien de bouleverser votre dressing !