Découvrez les nouvelles Nike Kobe 5 Protro « University Red » : un hommage éblouissant à l’Oscar de Kobe Bryant

Attendues pour 2025, les nouvelles Nike Kobe 5 Protro rendent un hommage vibrant à l'un des moments les plus marquants de la vie post-basketball de Kobe Bryant, son Oscar gagné en 2018 pour le court métrage d'animation « Dear Basketball ».

Un héritage qui dépasse le basketball

Les exploits de Kobe Bryant sur les terrains de basketball sont bien connus, mais son impact dépasse le sport. En 2018, le regretté joueur a remporté son premier et unique Oscar, récompensant son court-métrage « Dear Basketball ». Réalisé par Glen Keane avec la musique de John Williams, ce film a été inspiré par une lettre d'adieu écrite par Bryant en 2015. Ce texte émouvant, publié dans The Players' Tribune, annonçait sa retraite et a touché le cœur de nombreux fans à travers le monde.

Les caractéristiques des Nike Kobe 5 Protro « University Red »

Ces chaussures sont une célébration de l'un des exploits les plus emblématiques de Kobe loin des terrains. Présentées dans une combinaison de couleurs « University Red/Black/Metallic Gold », elles incarnent la majesté et l'élégance d'une soirée de gala.

Design inspiré de la distinction et du prestige de la cérémonie des Oscars.

Utilisation de textures et matériaux haut de gamme tels que la peau de mamba noire et le cuir rouge plissé.

Accents en or métallique sur les logos Nike Swoosh et Kobe, ajoutant une touche d'éclat.

Performance et style

Les Nike Kobe 5 Protro ne sont pas seulement un hommage esthétique, elles sont conçues pour la performance. Avec une semelle intermédiaire en mousse noire et une semelle extérieure en gomme rouge et noire, ces chaussures garantissent une expérience optimale sur le terrain.

Technologies avancées pour un confort et un support maximum pendant le jeu.

Adaptées à la fois pour les professionnels du basketball et les amateurs de sneakers.

Disponibilité et attentes

Le lancement des Nike Kobe 5 Protro « University Red » est prévu pour le premier semestre de 2025. Bien que les détails spécifiques restent sous couvert de la confidentialité de Nike, les anticipations sont grandes dans la communauté des sneakers. Selon les premières estimations, les prix pourraient avoisiner les 175 euros pour les modèles adultes et 110 euros pour les pointures enfant.

La communauté des fans de Kobe Bryant et des collectionneurs de sneakers est déjà en ébullition.

Des mises à jour seront probablement partagées par Nike dans les mois à venir pour tenir les consommateurs informés.

En résumé, les Nike Kobe 5 Protro « University Red » sont bien plus qu'une paire de chaussures de sport; elles sont un symbole du talent diversifié de Kobe Bryant et de son impact inoubliable aussi bien dans le monde du sport que dans celui de la culture populaire. Ces chaussures promettent de marquer les esprits et de célébrer la légende d'une manière qui se doit d'être à la fois performante et stylée.