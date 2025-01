Les Danoises nous dévoilent les 5 jupes indispensables qui vont révolutionner votre garde-robe

Le style scandinave continue de fasciner le monde de la mode, et les Danoises excellent particulièrement dans l’art de porter la jupe avec élégance et modernité. Découvrez les 5 modèles qui font sensation dans les rues de Copenhague et qui s’apprêtent à conquérir les garde-robes françaises.

La jupe midi plissée : l’intemporelle revisitée

La jupe plissée connaît un renouveau spectaculaire grâce aux influenceuses danoises. Loin de son image classique, elle se porte désormais avec des sneakers chunky ou des bottes militaires pour un contraste saisissant. Les teintes neutres comme le beige, le gris perle ou le noir profond dominent les collections, avec des prix oscillant entre 89€ et 250€ chez les marques scandinaves prisées.

La jupe en cuir : l’alternative chic et durable

Les Danoises ont adopté la jupe en cuir comme pièce maîtresse de leur vestiaire. La version mi-longue, légèrement évasée, s’impose comme le choix le plus versatile. Les coloris cognac et vert bouteille émergent comme les alternatives raffinées au noir traditionnel. Un investissement compris entre 199€ et 450€ pour les modèles en cuir véritable.

La jupe cargo : la tendance utilitaire qui perdure

Directement inspirée du streetwear, la jupe cargo multipoche séduit par son aspect pratique et son style décontracté. Les Danoises la portent volontiers dans des tons neutres :

Kaki militaire

Beige sable

Gris anthracite

Marron glacé

Comptez entre 69€ et 159€ pour une pièce de qualité.

La jupe en jean maxi : le retour remarqué

La jupe en denim longueur maxi fait son grand retour, portée avec des pulls oversized et des bottines. Les modèles privilégiés présentent des fentes latérales et une taille haute. Les lavages clairs et moyens dominent, avec une préférence pour les effets usés naturels. Prix moyen : 79€ à 180€.

La jupe à imprimés graphiques : l’statement piece

Les motifs géométriques et les imprimés abstraits caractérisent cette dernière tendance forte. Les Danoises excellent dans l’art de mixer ces pièces fortes avec des basics minimalistes. Les marques locales proposent ces modèles entre 120€ et 300€.

Voici les éléments clés pour porter ces jupes à la manière danoise :

Privilégier les superpositions intelligentes

Jouer avec les proportions

Miser sur des accessoires minimalistes

Oser les associations de textures

Ces cinq modèles de jupes incarnent parfaitement l’équilibre entre style et praticité qui caractérise la mode scandinave, promettant de transformer radicalement votre garde-robe pour les saisons à venir.