Les nouveautés Zara du jeudi : de la robe de cérémonie au blazer imprimé qui fait sensation

La nouvelle collection printemps de Zara vient d’arriver en boutique et sur le site web. Des pièces tendances et intemporelles qui promettent de séduire toutes les fashionistas, avec un focus particulier sur les tenues de cérémonie et les vestes aux imprimés audacieux. Découvrez notre sélection des pièces phares à ne pas manquer.

La robe de cérémonie qui va marquer les esprits

La robe midi plissée en satin couleur champagne s’impose comme la pièce maîtresse de cette collection. Proposée à 59,95 euros, elle allie élégance et modernité avec sa coupe fluide et son col asymétrique. Parfaite pour les cérémonies printanières, elle se distingue par ses détails raffinés comme les plis travaillés et sa ceinture drapée.

Pour l’accessoiriser, Zara propose une gamme d’accessoires coordonnés :

Une pochette en satin assorti (29,95 euros)

Des sandales à talons métallisées (45,95 euros)

Des boucles d’oreilles pendantes dorées (15,95 euros)

Le blazer imprimé qui réinvente le vestiaire printanier

Le blazer à motifs floraux se présente comme la pièce statement de la saison. Avec son imprimé exclusif développé par les studios créatifs de Zara, cette veste structure la silhouette tout en apportant une touche d’originalité. Son prix de 69,95 euros en fait un investissement raisonnable pour un vêtement aussi polyvalent.

Les essentiels de mi-saison revisités

La collection propose également une série de basiques réinventés :

Le trench-coat oversize en coton (89,95 euros)

La jupe midi plissée métallisée (39,95 euros)

Le pull fin en maille ajourée (29,95 euros)

Les accessoires qui complètent la silhouette

Pour parfaire les looks, Zara dévoile une série d’accessoires tendance. Le sac en raphia naturel (35,95 euros) s’impose comme l’accessoire phare, tandis que les sandales plates à brides (39,95 euros) promettent d’être les it-shoes de la saison.

Cette collection printemps 2024 confirme la capacité de Zara à proposer des pièces désirables à prix accessibles, entre élégance intemporelle et tendances actuelles.