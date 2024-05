Le « Visible Mending » : La Tendance Déco Qui Ringardise le Style Coquette et Promet des Looks Originaux !

Oubliez les diktats de la mode parfaite et immaculée. En 2024, c’est le « visible mending » qui fait sensation avec ses pièces rapiécées et customisées. Une esthétique brute et authentique qui s’oppose radicalement au style coquette et old money. Zoom sur cette tendance décomplexée qui allie originalité, créativité et durabilité.

Qu’est-ce que le « visible mending » ?

Le « visible mending », littéralement « raccommodage visible », est un mouvement qui encourage à donner une seconde vie à nos vêtements abîmés ou troués en les customisant de façon apparente. Fini de jeter ou de cacher les accrocs, place aux reprises bien visibles qui deviennent de véritables éléments de style.

Cette tendance, qui possède déjà son propre hashtag #visiblemending sur les réseaux sociaux, s’inscrit dans une démarche écoresponsable. Elle s’oppose à la fast fashion en nous incitant à recycler et à faire durer nos pièces préférées plutôt que de les jeter.

Le « visible mending » transforme les défauts en atouts mode grâce à des reprises créatives

Il permet de customiser facilement ses vêtements en leur donnant une touche unique et originale

C’est une alternative durable à la fast fashion qui encourage à consommer moins mais mieux

Une esthétique brute et décomplexée à l’opposé du style coquette

Avec ses pièces usées et rapiécées, le « visible mending » prône une mode imparfaite et authentique qui tranche avec les diktats actuels. Cette esthétique décomplexée est aux antipodes du style coquette, ultra-féminin et apprêté, qui mise sur une allure léchée et des pièces immaculées.

Loin des froufrous, des rubans et des imprimés delicats de la tendance coquette, le « visible mending » assume ses accrocs et ses rustines colorées. Un look à la cool qui surfe sur la vague du néo-normcore et du kidcore en célébrant l’ordinaire et le déjà-porté.

Passé de nécessité à choix stylistique, le « visible mending » réinvente les codes de l’élégance en faisant des reprises un atout mode à part entière. Un beau pied-de-nez à la société de consommation et à l’uniformisation vestimentaire !

Les marques s’emparent du mouvement « visible mending »

Face au succès grandissant de cette tendance, de nombreuses marques de mode ont décidé de surfer sur la vague du « visible mending ». C’est notamment le cas de « Rejected » et Georgina Lettiery qui proposent des collections upcyclées conçues à partir de vêtements de seconde main et de chutes de tissus.

Ces griffes émergentes bousculent les codes du luxe en sublimant l’imparfait. Elles imaginent des pièces hybrides et décalées qui mixent les matières, les motifs et les couleurs pour un rendu unique. Du patchwork arty sur un sweat, des broderies XXL sur un jean, des appliqués contrastés sur une chemise… Les possibilités sont infinies !

Les créateurs donnent une dimension artistique au « visible mending » en parsemant les vêtements de détails graphiques

Ils utilisent des tissus de récupération pour concevoir des modèles inédits et responsables

Leurs collections conjuguent savoir-faire artisanal, originalité et engagement pour une mode plus durable

Comment adopter le « visible mending » ?

Vous avez envie de sauter le pas mais vous ne savez pas par où commencer ? Voici quelques idées pour adopter le « visible mending » sans fausse note.

La customisation, c’est la clé ! Plutôt que d’acheter des pièces neuves, donnez une nouvelle jeunesse à vos basiques fatigués. Un vieux jean troué, un pull mité, un t-shirt tâché… Tout est permis !

Misez sur des reprises colorées et graphiques pour dynamiser vos pièces

Osez le mix & match en associant différents motifs, matières et couleurs sur un même vêtement

Twistez vos jeans usés avec des empiècements en crochet ou en dentelle

Rapiécez un perfecto en cuir avec des patchs rock

Réalisez des broderies XXL façon 90’s sur vos sweat-shirts

Et si vous n’êtes pas très manuel, optez pour des pièces already-made chez les créateurs spécialisés. De la petite touche discrète au total look assumé, à vous de doser l’effet « vissible mending » selon vos envies. Une chose est sûre, vous ne passerez pas inaperçu !

Ravageur avec un top moulant pour aller bosser, radical avec une surchemise XXL pour un look de ville, poétique avec une robe fleurie pour une allure bohème… Le « visible mending » se prête à toutes vos humeurs et à tous vos styles. Alors, prêtes à laisser parler votre créativité et votre originalité ?

Avec le « visible mending », fini l’uniformisation vestimentaire et la course effrénée aux dernières tendances. Cette mouvance décomplexée célèbre l’unicité, la différence et la singularité de chacun à travers des pièces aussi uniques que ceux qui les portent. Un vent de liberté et d’authenticité qui fait souffler un air nouveau sur la mode !

Plus qu’une énième lubie fashion, le « visible mending » s’impose comme un véritable état d’esprit tourné vers une consommation plus responsable, loin des diktats et du conformisme. Alors si vous aussi, vous voulez affirmer votre personnalité et vos valeurs à travers vos fringues, n’attendez plus pour customiser votre dressing de reprises arty. La planète et votre style vous diront merci !