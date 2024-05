Le retour d’une icône du skateboard : Natas Kaupas signe une collab exclusive avec New Balance

Natas Kaupas, légende du skateboard originaire de Lituanie et élevé à Santa Monica en Californie, fait son grand retour sur le devant de la scène. Véritable icône du skate professionnel depuis les années 80, il est reconnu depuis plus de 40 ans pour son incroyable talent à réaliser des tricks sur des surfaces urbaines.

Mais son influence ne s'arrête pas là : tout au long de sa carrière, il a également marqué le monde du design graphique en tant que directeur créatif. Aujourd'hui, c'est en collaborant avec New Balance qu'il revient sur le devant de la scène, en revisitant l'un des modèles les plus emblématiques de la marque : les New Balance Numeric 480 High.

Une collab qui donne un nouveau souffle à la division skate de New Balance

Cette nouvelle collaboration représente un véritable pari pour redynamiser la division skateboard de New Balance, qui connaît un essor notable ces derniers temps, notamment grâce à des partenariats avec des artistes et des marques de skate renommés tels que Jeremy Fish et Vu Skateboards, renforçant ainsi sa ligne Numeric.

Et quoi de mieux que de s'associer à Natas Kaupas, premier skateur à avoir eu une chaussure à son nom, pour relever ce défi ? Le nouveau design des New Balance 480 High porte ainsi la patte unique du skateur, caractérisée par l'utilisation intense des couleurs primaires et un style qui rappelle indéniablement son âge d'or dans l'univers du skateboard professionnel.

Un design maximaliste et haut en couleurs

La nouvelle silhouette Kaupas x New Balance se distingue par son mélange de tons verts qui s'étendent du talon jusqu'à la semelle, tandis que des touches de rouge, rose, jaune et vert bleuté ajoutent des détails distinctifs à l'ensemble. Le résultat : un style maximaliste et coloré qui ne passera pas inaperçu.

Les amateurs de skate et de sneakers pourront se procurer les nouvelles Natas Kaupas x New Balance Numeric 480 High dès le 20 mai prochain sur le site web de New Balance, au prix de 120 dollars pour les tailles adultes.

Natas Kaupas, une figure emblématique du skateboard

Le parcours de Natas Kaupas est impressionnant. Depuis les années 80, il a révolutionné le monde du skateboard avec son style unique et sa créativité débordante. Ses tricks sur des surfaces urbaines inattendues ont inspiré des générations de skateurs et ont contribué à faire évoluer la discipline vers de nouveaux horizons.

Mais Natas Kaupas ne s'est pas contenté de marquer l'histoire du skate. En parallèle de sa carrière de skateur professionnel, il s'est également imposé comme un graphiste et directeur créatif talentueux. Son style visuel distinctif, mêlant couleurs vives et motifs audacieux, a laissé une empreinte indélébile dans l'univers du design.

Avec cette collaboration exclusive, New Balance rend hommage à l'héritage de Natas Kaupas tout en insufflant une énergie nouvelle à sa division skateboard. Les New Balance Numeric 480 High revisitées par l'icône du skate promettent de faire sensation auprès des passionnés de la discipline et des amateurs de sneakers originales.

Ne manquez pas ce retour fracassant de Natas Kaupas sur le devant de la scène, et offrez-vous une paire de ces baskets uniques qui célèbrent l'esprit créatif et l'audace d'une légende vivante du skateboard.