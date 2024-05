5 designs de ongles transparents avec des paillettes qui seront à la mode au printemps et en été

Les ongles transparents sont l'une des tendances du nail art pour 2023. Ils offrent une manucure élégante et sophistiquée instantanément. Pour un look moderne, ajoutez des paillettes ou des cristaux. Voici des idées de designs d'ongles transparents avec paillettes parfaits pour le quotidien.

Ongles transparents avec des papillons

Les ongles transparents avec des papillons sont un choix charmant pour un design d'ongles. Appliquez de petits motifs de papillons et, pour un effet encore plus scintillant, une couche de vernis à paillettes. L'essentiel est de bien disposer les papillons pour un look adorable.

Appliquer une base transparente

Ajouter des motifs de papillons

Terminer avec une couche de vernis à paillettes

Ongles avec des paillettes

Pour celles qui préfèrent un look naturel ou cherchent une manucure adaptée au bureau, les ongles avec paillettes sont parfaits. Une simple couche de vernis à paillettes suffit. L'effet asymétrique des paillettes dispersées ajoute une touche unique.

Choisir un vernis à paillettes

Appliquer une couche uniforme

Répartir les paillettes de manière aléatoire

Ongles transparents stiletto

Pour un look plus élégant, optez pour des ongles stiletto, caractérisés par une pointe triangulaire. Ce design est idéal pour les ongles transparents. Ajoutez des paillettes ou des petites décorations sur la pointe pour un effet sophistiqué.

Modeler les ongles en forme de stiletto

Appliquer une base transparente

Ajouter des paillettes ou décorations à la pointe

Ongles transparents avec cristaux

Les ongles transparents ornés de cristaux offrent un look simple mais élégant. Placez un cristal à la pointe pour un effet manucure française. Le reste de l'ongle doit rester naturel avec une couche épaisse de top coat.

Appliquer une base transparente

Placer des cristaux sur la pointe

Terminer avec une couche de top coat

Ongles transparents avec étoiles

Les ongles transparents avec des décorations de petites étoiles sont parfaits pour le printemps et l'été. Utilisez des ongles press-on pour une application facile et rapide, garantissant un look lumineux et frais.

Choisir des ongles press-on transparents

Ajouter des étoiles décoratives

Terminer avec une couche de top coat

Pour celles qui ne savent pas quelles ongles choisir pour le printemps et l'été, les ongles transparents sont une option idéale.