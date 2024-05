Adidas x atmos : des sneakers inspirées du crépuscule de Tokyo qui vont faire sensation

Le géant allemand Adidas et la marque nippone atmos dévoilent une nouvelle collaboration exclusive baptisée « Twilight ». Des baskets au design unique qui capturent toute la beauté du ciel de Tokyo à la nuit tombante. Découvrez ces sneakers qui risquent de faire des envieux !

Adidas et atmos, une histoire de collabs à succès

Ce n'est pas la première fois qu'Adidas et atmos unissent leurs forces pour créer des sneakers d'exception. Les deux marques, références dans l'univers de la mode et des baskets, ont déjà collaboré à de nombreuses reprises par le passé. Résultat ? Des modèles ultras désirables qui ont fait le bonheur des sneakers addicts.

On se souvient notamment des mythiques Adidas Superstar « G-SNK » qui se paraient d'un imprimé phosphorescent une fois la nuit tombée. Ou encore des Adidas ZX 8000 revisitées par atmos dans une version « Graffiti » devenue culte. À chaque collab, un succès retentissant !

Quand le crépuscule de Tokyo s'invite sur des baskets

En 2024, les deux géants remettent le couvert et dévoilent une nouvelle collab' baptisée « Twilight« . Cette fois-ci, c'est le modèle adiStar Cushion 3 qui a été choisi pour rendre hommage à la beauté du ciel de Tokyo au crépuscule.

Récemment relancée par Adidas dans le cadre d'une collection rétro, cette silhouette se pare d'un dégradé de bleus profonds qui évoque le ciel nocturne de la capitale nippone. Les teintes varient subtilement du bleu clair sur l'avant du pied au bleu marine intense sur le talon, pour un effet saisissant de réalisme.

Un mix subtil de rétro et de modernité

Mais ces sneakers ne se contentent pas d'être belles : elles mixent habilement éléments vintage et matériaux high-tech pour une allure à la fois old school et futuriste. La base de la chaussure se pare d'un profond noir minuit qui contraste avec les 3 bandes chromées si emblématiques de la marque.

Autre clin d'œil stylistique, ces adiStar Cushion 3 « Twilight » rappellent l'esthétique des années 2000 tout en incorporant des codes ultras actuels. On pense notamment au modèle ZX Flux d'Adidas, autre best-seller de la marque qui mise sur des graphismes modernes et des coloris forts.

Une sortie en exclu au Japon

Malheureusement pour les fans du monde entier, ces Adidas x atmos seront une exclusivité japonaise. Disponibles uniquement sur le eshop d'Adidas Japon et dans les boutiques atmos à partir du 25 mai 2024, elles risquent de faire bien des déçus de ce côté-ci du globe…

Alors, prêt à voir la vie en bleu avec ces sneakers inspirées de la beauté mystérieuse du ciel de Tokyo ? Si vous avez la chance de mettre un pied au Japon cet été, ne passez surtout pas à côté de cette collab ultra-exclusive ! Pour les autres, il ne reste plus qu'à prier pour qu'Adidas et atmos rééditent un jour ces « Twilight » à l'international. On croise les doigts !