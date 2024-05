Découvrez les Jack Harlow x New Balance 1906R : une collaboration haute en couleurs

Le rappeur américain Jack Harlow s'associe à New Balance pour lancer un modèle de baskets qui promet de marquer les esprits avec son design audacieux et coloré.

Un partenariat de longue date

Jack Harlow, figure emblématique du hip-hop moderne, a toujours été au croisement de la musique et de la mode. Connu pour ses tubes comme « Whats Poppin » lancé en 2020, Harlow a rapidement gravi les échelons de la célébrité, non seulement grâce à ses talents musicaux mais aussi par son style unique. Ses collaborations antérieures incluent des géants comme Tommy Hilfiger et Puma, mais c'est avec New Balance, dont il est ambassadeur, qu'il prépare son coup d'éclat le plus récent.

La naissance d'une icône

Le monde a eu un premier aperçu de la collaboration entre Jack Harlow et New Balance en février 2022, suscitant une attente fébrile chez les amateurs de sneakers. Cette attente a finalement été récompensée avec la révélation de la New Balance 1906R, une sneaker qui se distingue par son audace visuelle.

Un design explosif

La caractéristique la plus frappante des Jack Harlow x New Balance 1906R réside dans leur palette de couleurs vibrantes. Dominées par des nuances de rose et de rouge sur une semelle intermédiaire verte, ces chaussures captent immédiatement l'attention. L'intérieur des chaussures est tout aussi artistique, avec des semelles intérieures ornées de peintures aquarelles représentant une scène romantique, ajoutant une touche personnelle et chaleureuse à chaque paire.

Des détails soignés

Les lacets alternent entre vert et violet, créant un contraste saisissant tout en restant fidèles à l'esthétique globale de la chaussure.

Les logos de New Balance sont visibles sur les côtés, le devant et l'arrière de la chaussure, affirmant l'identité de la marque.

Conçues pour le confort, ces baskets offrent une excellente amortisation et soutien, idéales pour les longues journées.

Une sortie anticipée

La date de sortie officielle des Jack Harlow x New Balance 1906R reste encore enveloppée de mystère. Il est conjecturé que leur lancement pourrait coïncider avec le festival Gazebo, prévu fin mai, où Jack Harlow lui-même est attendu sur scène. Bien que les détails exacts ne soient pas encore publics, l'anticipation reste forte parmi les fans et les collectionneurs de sneakers.

Entre innovation design et confort, les Jack Harlow x New Balance 1906R s'annoncent comme la prochaine grande nouveauté dans l'univers des collaborations entre célébrités et marques de sport. Restez à l'affût pour ne pas manquer leur sortie spectaculaire !