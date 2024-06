Les sublimes sneakers Puma Suede aux couleurs de la Playstation font sensation chez les gamers !

La célèbre marque allemande Puma s'associe avec Sony pour créer une collection capsule inédite inspirée de la mythique console Playstation. Pièce maîtresse de cette collaboration : une paire de baskets Puma Suede aux détails rappelant l'univers gaming. Disponibles en édition limitée, ces sneakers ont tout pour devenir collector !

Quand mode et gaming ne font qu'un

Depuis plusieurs années, l'univers du jeu vidéo s'invite régulièrement dans la sphère mode, pour le plus grand bonheur des geeks et des sneakers addicts. Les collaborations entre grandes marques et licences gaming emblématiques se multiplient, donnant naissance à des pièces exclusives qui font souvent l'objet d'une vraie course à l'achat.

Dernière collab en date à affoler la planète sneakers : l'association entre Puma et Playstation. La marque au félin bondissant a en effet imaginé une collection capsule rendant hommage à la célèbre console de Sony. Vêtements et accessoires reprennent les codes esthétiques de la PS5, avec une prédominance des couleurs noire, blanche et bleue.

Les Puma Suede Playstation, des baskets déjà cultes

La pièce phare de cette collab n'est autre qu'une réédition des iconiques Puma Suede aux couleurs de la Playstation. Ce modèle urbain emblématique se pare d'une livrée black & white en clin d'oeil à la PS5, avec des touches de bleu rappelant la lumière de la console. Mais les références au gaming ne s'arrêtent pas là !

La paire arbore également des empiècements en cuir texturé reproduisant les motifs des manettes Playstation. On retrouve ainsi les fameux symboles triangle, carré, croix et rond sur le quarter panel. Les logos Puma et PS s'affichent quant à eux sur la languette.

Du beau, mais aussi du pointu

Outre leur design soigné, les Puma Suede Playstation embarquent aussi quelques fonctionnalités bien senties. Leur semelle extérieure gaufrée apporte par exemple un excellent grip, idéal pour les longues sessions de jeu. Et grâce à leur revêtement en cuir premium, ces sneakers offrent un confort optimal pour les pieds les plus exigeants.

Proposées à un prix avoisinant les 100 euros, ces Puma Suede Playstation risquent de partir comme des petits pains. Il faudra donc se montrer rapide pour espérer les ajouter à sa collection. D'autant que la collaboration comprend aussi une sélection de vêtements et accessoires assortis (sweat, casquette, t-shirt…), pour un total look gaming !

Une sortie en édition limitée

Malheureusement, il faudra sans doute s'armer de patience avant de pouvoir mettre la main sur ces Puma Suede Playstation. Pour l'instant, seuls quelques visuels ont filtré sur la toile, histoire de faire monter la sauce auprès des fans. La date de sortie officielle et la liste des revendeurs n'ont pas encore été dévoilées.

Une chose est sûre : cette collaboration entre Puma et Playstation a déjà tout pour marquer l'année 2024. Avec son design élégant mêlant références gaming et streetwear, la paire promet de séduire un large public, des gamers invétérés aux simples amateurs de belles sneakers. Alors, prêt à tenter votre chance pour les cop ?