3 coupes de frange anti-âge pour un look rajeuni cet été

Le changement de saison est le moment idéal pour renouveler notre style et apporter une touche de fraîcheur et de jeunesse à notre apparence. Cette année, l'une des tendances les plus en vogue est la frange anti-âge, une option polyvalente et élégante qui peut instantanément rajeunir n'importe quel visage. Chez Panorama, nous vous présentons les 3 types de coupe de frange qui vous aideront à paraître plus jeune et à avoir l'air incroyable cet été.

La frange courte et effilée pour un look frais et plein de vitalité

Vous voulez ajouter un peu de fraîcheur et de vitalité à votre look ? La frange courte et effilée est la réponse. Ce style est parfait pour adoucir la forme du visage, dissimuler les rides du front et créer une apparence plus jeune et espiègle. De plus, elle est super facile à coiffer et à entretenir, ce qui en fait le choix idéal pour l'été.

Les avantages de la frange courte et effilée sont nombreux :

Elle apporte du mouvement et du dynamisme à la coiffure

Elle convient à la plupart des formes de visage

Elle est facile à styliser au quotidien

Elle permet de camoufler subtilement les ridules du front

Pour adopter ce look tendance, demandez à votre coiffeur une frange effilée qui arrive juste au-dessus des sourcils. Vous pouvez la porter droite pour un style plus graphique ou légèrement de côté pour un côté plus doux et naturel. N'hésitez pas à jouer avec la texture en utilisant un spray texturisant ou une cire mate pour un effet décoiffé ultra moderne.

La frange longue et légère, l'atout charme et féminité

Pour celles qui recherchent un look romantique et féminin, la frange longue et légère est un must. Grâce à sa longueur et ses mèches vaporeuses, elle adoucit les traits du visage pour un rendu doux et élégant. Ce type de frange se marie à merveille avec des cheveux lâchés et volumineux, mais aussi avec une queue-de-cheval pour les journées plus chaudes de l'été.

Optez pour une frange longue si :

Vous avez un front haut que vous souhaitez équilibrer

Vous avez un visage long ou rectangulaire à adoucir

Vous voulez apporter de la douceur à votre regard

Vous aimez les coiffures féminines et romantiques

La frange longue se porte légèrement effilée sur les pointes pour un rendu aérien et naturel. Vous pouvez la coiffer sur le côté ou droite selon vos préférences. L'astuce pour un look ultra féminin : crêpez légèrement la racine à l'aide d'un peigne fin pour apporter du volume. Vaporisez un voile de laque pour une tenue longue durée.

La frange latérale, l'indémodable qui sublime tous les visages

La frange latérale est un grand classique qui ne se démode jamais. C'est le choix parfait si vous n'êtes pas trop aventureuse ou si vous souhaitez conserver une certaine polyvalence dans votre coiffure. Pouvant se porter d'un côté ou de l'autre, elle crée un effet d'encadrement asymétrique qui met en valeur vos atouts, atténue les ridules autour des yeux et ajoute une touche de sophistication et de sensualité à n'importe quel look estival.

La frange latérale présente de nombreux avantages :

Elle s'adapte à toutes les formes de visage

Elle apporte du caractère à la coiffure

Elle permet de nombreuses variations de style

Elle adoucit et illumine le regard

Pour adopter la frange latérale, misez sur une coupe au niveau des pommettes, plus ou moins longue selon vos goûts. Coiffez-la sur le côté en dégageant une partie du front. Vous pouvez la lisser pour un look chic et sophistiqué ou la wavy pour une allure plus décontractée. Un coup de brosse vers l'extérieur sur les pointes apportera une jolie tension à la coiffure.

N'ayez pas peur d'expérimenter et de jouer avec votre coiffure pour gommer quelques années. Faites appel à votre coiffeur préféré pour trouver la frange qui mettra le mieux votre visage en valeur et arborer un nouveau look tendance cet été. Avec la bonne coupe de frange, vous rayonnerez de jeunesse et de beauté sous le soleil estival !