Nike révèle les Air Zoom Spiridon Cage 2 ‘Xenomorph’ : La nouvelle merveille inspirée d’Alien

Le lancement des Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 ‘Xenomorph' est attendu dans les prochaines semaines, suscitant une grande excitation parmi les amateurs de sneakers et les fans de science-fiction.

Retour sur les Air Zoom Spiridon Cage 2 : Un modèle emblématique

En 2003, Nike, en collaboration avec le designer Steven Smith, a lancé les Air Zoom Spiridon Cage 2, une silhouette futuriste qui a marqué les esprits. En 2020, ce modèle a été réédité en pleine période de nostalgie rétro, avec une collaboration notable avec Stüssy et de nouvelles combinaisons de couleurs adaptées à l'époque.

Après une pause depuis la dernière édition, Nike a annoncé le retour des Air Zoom Spiridon Cage 2 avec un style ‘Xenomorph', inspiré des films de science-fiction, en particulier de la célèbre créature extraterrestre de la saga Alien, créée par HR Giger.

Les caractéristiques des Air Zoom Spiridon Cage 2 ‘Xenomorph'

Les nouvelles Nike Air Zoom Spiridon Cage 2, surnommées ‘Xenomorph', reviennent avec un design noir sur noir, fidèle à l'esthétique du modèle original. Voici les principales caractéristiques :

Une combinaison de tissu en maille et de cuir sur la partie supérieure, alternant entre finitions mates et brillantes.

et de sur la partie supérieure, alternant entre finitions mates et brillantes. Des entresoles Phylite avec technologie Air-assisted pour un confort optimal.

avec technologie Air-assisted pour un confort optimal. Des semelles en caoutchouc identiques aux versions précédentes, assurant une adhérence et une durabilité exceptionnelles.

Ce modèle est non seulement un hommage à la créature xénomorphe, mais il intègre également des éléments de design moderne qui plairont aux tech-runners et aux amateurs de sneakers.

Disponibilité et prix des Air Zoom Spiridon Cage 2 ‘Xenomorph'

Les nouvelles Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 ‘Xenomorph' seront disponibles dans les prochaines semaines via les canaux de distribution traditionnels de Nike. Selon les informations provenant de sources spécialisées, ces sneakers seront proposées à un prix estimé à environ 155 euros pour les tailles adultes.

De plus, des rumeurs circulent déjà concernant d'autres variations de cette silhouette emblématique, spécialement conçues pour les adeptes de la course technologique. Ces futures éditions pourraient inclure des combinaisons de couleurs innovantes et des améliorations techniques.

Pourquoi choisir les Air Zoom Spiridon Cage 2 ‘Xenomorph' ?

Choisir les Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 ‘Xenomorph' signifie opter pour :

Un design unique et inspiré par une icône de la culture pop, la créature Xenomorph d'Alien.

d'Alien. Un mélange de style futuriste et de nostalgie rétro.

Des matériaux de haute qualité garantissant confort et durabilité.

Un look polyvalent, parfait pour les tech-runners et les passionnés de sneakers.

Avec ce nouveau modèle, Nike continue de repousser les limites du design et de l'innovation, tout en rendant hommage à des influences culturelles fortes. Les Air Zoom Spiridon Cage 2 ‘Xenomorph' sont plus qu'une simple paire de sneakers, elles représentent une fusion parfaite entre le passé et le futur, le tout dans un style inimitable.

Préparez-vous à accueillir cette nouvelle édition dans vos collections et à marcher avec l'élégance et la puissance d'un Xenomorph.