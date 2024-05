Envie de révolutionner votre style ? Les nouvelles baskets Kenzo x Asics, un must-have pour voyager avec élégance !

Dès le début de l'année, l'univers de la mode est secoué par des collaborations emblématiques, notamment entre Kenzo et la célèbre marque de chaussures japonaise Asics. Un mariage parfait entre style français et technicité japonaise.

Une entrée remarquée dans le monde des baskets

Pour la première fois, Kenzo, la maison de haute couture française, s'aventure dans l'univers des baskets sportives, en s'associant à Asics. Cette collaboration dévoile une série qui allie l'audace stylistique de Kenzo à la performance technique d'Asics, marquant ainsi un tournant pour la marque française.

The ASICS GEL-KAYANO 20 : a system of a two-layer midsole and outsole that features EVA, TPU, GEL technology and rubber guarantees optimal dampening for the foot, whether on the running track or on the city street. #KENZOxASICS pic.twitter.com/pK5UnMXICj — KENZO (@kenzo) February 1, 2024

La collection Kenzo x Asics

Inspirée par les voyages autour du globe, cette nouvelle ligne s'appuie sur le modèle emblématique ASICS GEL-KAYANO 20. Elle reflète l'héritage du designer Toshikazu Kayano, en offrant une combinaison parfaite de confort et de style, agrémentée d'une touche distinctive propre à chaque marque.

Des modèles uniques pour tous

La collection se distingue par trois modèles innovants, conçus aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Elle fusionne la palette de couleurs vivante de Kenzo avec la technologie avancée d'Asics, offrant ainsi une gamme adaptée à tous les goûts.

Les détails des designs

Le modèle principal, le Gel-Kayano 20, arbore une esthétique multicolore inspirée des drapeaux du monde entier, complétée par un imprimé animal en 3D.

Cette version est accentuée par le logo de Kenzo en bleu sur le devant et un détail en gel gris sur le talon, ainsi qu'une inscription en relief blanc à l'arrière, affichant le nom du modèle.

Les deux autres modèles, les Gel-Kayano 20 – Off White et les Gel-Kayano 20 – Cyan, s'inspirent du motif emblématique du tigre de Kenzo. Le premier présente un motif tigré en blanc et gris, tandis que le second combine du bleu et du vert sur du cuir synthétique.

Step into the perfect fusion of style and performance with the KENZO x ASICS GEL Kayano 20 – where cutting-edge midsole technology meets urban sophistication, ensuring unmatched comfort through optimal dampening. #KENZOxASICS pic.twitter.com/l58ukO8EpH — KENZO (@kenzo) January 29, 2024

Disponibilité et achat

Disponibles depuis le 26 janvier 2024, ces baskets peuvent être achetées sur le site officiel de Kenzo ainsi que dans des boutiques sélectionnées au Japon. Elles représentent une parfaite fusion entre l'élégance française et la précision japonaise dans la conception de chaussures.

Kenzo et Asics réinventent la chaussure de voyage avec cette collection, alliant mode et fonctionnalité pour ceux qui cherchent à explorer le monde avec style et confort.