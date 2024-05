La nouvelle collection Adidas x Wales Bonner : des sneakers inspirées des athlètes kényans à ne pas manquer !

La célèbre marque de sportwear Adidas s'associe une nouvelle fois avec la talentueuse designer britannique Grace Wales Bonner pour une collection capsule exclusive. Mêlant avec brio les influences européennes et africaines, ces sneakers au style unique et intemporel risquent de faire fureur dès leur sortie !

Une collaboration qui a du sens

Grace Wales Bonner n'est plus à présenter. Cette créatrice de mode londonienne multiplie les succès depuis le lancement de sa marque éponyme en 2014. Ses collections aux références culturelles métissées et son style non-genré lui valent les éloges des critiques. Pas étonnant donc qu'Adidas ait décidé de collaborer avec elle dès 2020 sur des lignes exclusives revisitant les grands classiques de la marque aux trois bandes.

Fort du succès des précédentes collections, Adidas x Wales Bonner récidive cette saison avec une nouvelle salve de sneakers inspirées par les athlètes kényans. Un hommage à la détermination et à la résilience de ces sportifs d'exception.

Zoom sur les modèles phares

Pour cette collection Printemps/Été, la ligne Adidas Samba, véritable icône de la marque, est déclinée en 4 versions :

2 modèles Adidas Samba Millennium en cuir nappa avec des détails rappelant les anciens ballons de foot. L'une arbore un talon en cuir tandis que l'autre se pare d'un sublime bleu électrique.

en cuir nappa avec des détails rappelant les anciens ballons de foot. L'une arbore un talon en cuir tandis que l'autre se pare d'un sublime bleu électrique. 2 variantes plus casual de la Adidas SL76, parfaites au quotidien. Elles mixent de la maille et du daim dans des teintes estivales : bleu ciel, jaune soleil, rouge cerise et marron café.

Ces sneakers allient à merveille le style rétro et des matériaux premium pour un rendu aussi original que qualitatif. Les puristes apprécieront les clins d'œil aux archives de la marque tandis que les amateurs de mode salueront l'audace de Grace Wales Bonner.

Une sortie très attendue

Comme à chaque collab Adidas x Wales Bonner, les sneakers addicts sont en ébullition. Il faut dire que les créations nées de l'association entre la marque allemande et la designer britannique afro-caribéenne se sont toujours arrachées en un rien de temps. Nul doute que ces nouveaux modèles feront tout autant sensation.

Prévue pour une sortie mondiale dès le 21 mai, cette collection capsule sera disponible sur l'appli CONFIRMED d'Adidas ainsi que dans une sélection de boutiques. Côté prix, comptez entre 180€ pour les Adidas SL76 et 250€ pour les très convoitées Samba Millennium. Un investissement mode que vous ne regretterez pas !

Notre avis sur la collection

Avec cette nouvelle collection, Adidas et Wales Bonner signent des sneakers à la fois tendance et intemporelles. Les amateurs de belles pièces ne s'y tromperont pas. On adore :

Le savant mélange des styles et des matières qui apporte une vraie plus-value mode à des modèles iconiques.

Les coloris frais et modernes parfaitement dans l'air du temps.

L'hommage rendu à la culture africaine à travers les références aux athlètes kényans. Un beau message.

Bref, on pense que cette collab fera date et on vous conseille vivement de tenter votre chance pour mettre la main sur l'une de ces pépites. Chaque paire risque de s'arracher en un clin d'œil ! Alors ne tardez pas si vous avez eu un coup de cœur.

La nouvelle ligne Adidas x Wales Bonner réussit le pari d'allier performances, style et culture. Avec ses influences kényanes assumées, ses silhouettes rétro remises au goût du jour et ses matériaux qualitatifs, elle séduira à coups sûr les sneakers addicts en quête de nouveauté et d'originalité. Notre conseil si vous craquez pour l'un des modèles : foncez dès la sortie pour mettre toutes les chances de votre côté ! Ces sneakers exclusives risquent de se retrouver rapidement en rupture de stock face à la forte demande des fans. Alors si vous avez un coup de coeur, n'hésitez pas une seconde, ces baskets au style unique en valent la peine !