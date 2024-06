Évitez ces 4 erreurs fatales pour porter le pantalon palazzo avec style !

Le pantalon palazzo est la pièce tendance du moment. Fluide, élégant et confortable, il a tout bon ! Mais pour en tirer le meilleur parti, mieux vaut respecter quelques règles de style. Découvrez les 4 faux pas à éviter pour ne pas paraître négligée ou alourdir votre silhouette avec ce bas extra-large.

Ne portez pas de haut oversize

Première erreur à ne pas commettre avec un pantalon palazzo : l’associer à une blouse ou une chemise ample. En effet, ce type de bas apporte déjà beaucoup de volume. Si vous y ajoutez un haut XXL, vous risquez d’obtenir une silhouette informe et peu flatteuse.

La solution ? Optez plutôt pour un top court ajusté ou un chemisier près du corps. L’idée est de créer un joli contraste entre le bas évasé et fluide et le haut plus structuré. Vous gardez ainsi une taille marquée et une allure équilibrée, sans surcharger la silhouette.

Évitez les chaussures plates à tout prix

Autre écueil à éviter : porter son pantalon palazzo avec des chaussures plates, type ballerines, tennis ou sandales. Non seulement vous tasseriez votre silhouette, mais en plus vous auriez vite fait de traîner le bas du pantalon par terre. Bonjour l’effet négligé !

Pour être au top, misez sur des talons hauts, des escarpins ou même des espadrilles compensées. Les chaussures à talons allongent joliment les jambes et apportent une touche d’élégance à l’ensemble. Elles permettent aussi de mettre en valeur la coupe fluide du pantalon palazzo.

Dites non au total look monochrome

Vous pensiez bien faire en choisissant un haut exactement du même coloris que votre pantalon palazzo ? Erreur ! Cette association ton sur ton a tendance à tasser la silhouette et à effacer complètement la taille. Résultat : une allure figée et peu flatteuse.

Pour dynamiser votre tenue, n’hésitez pas à jouer sur les contrastes de couleurs entre haut et bas. Par exemple, associez un pantalon palazzo noir avec un joli top coloré, ou inversement. Vous pouvez aussi opter pour des nuances complémentaires comme le bleu marine et le blanc cassé.

Placez toujours la taille au bon endroit

Enfin, dernière erreur fréquente : ne pas ajuster correctement son pantalon palazzo à la taille. Trop souvent, on a tendance à le porter trop bas sur les hanches, ce qui aplatit les fesses et donne une impression de négligence. Sans parler des petits bourrelets disgracieux qui peuvent apparaître !

Le bon réflexe ? Veillez à bien positionner la ceinture du pantalon au niveau de votre taille naturelle, c’est-à-dire le point le plus fin de votre buste. Cela vous permettra de structurer joliment votre silhouette et de camoufler d’éventuels petits rondeurs. La clé d’un look palazzo réussi !

En évitant ces quelques faux pas, vous êtes sûre de porter votre pantalon palazzo avec style et élégance. N’oubliez pas que le secret d’une tenue réussie réside dans l’équilibre des volumes et des proportions. Alors à vous de jouer pour trouver les bons accords !