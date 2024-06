Jordan Brand célèbre l’année du Serpent avec une collection inédite !

La marque Jordan dévoile ses plans pour le Nouvel An Chinois 2025 placé sous le signe du Serpent. Au programme : une Air Jordan 1 Low OG aux couleurs du reptile, ainsi que cinq autres modèles déclinés sur le même thème. De quoi ravir les sneakers addicts férus d’astrologie !

Le Serpent, un symbole fort dans l’astrologie chinoise

Selon le calendrier lunaire chinois, chaque année est associée à un animal qui influencera les 12 mois à venir. Et en 2025, c’est le Serpent qui sera à l’honneur ! Débutant le 29 janvier, l’année du Serpent est synonyme d’intelligence, de sagesse et d’évolution personnelle.

Dans la culture chinoise, le Serpent est considéré comme un être rusé et perspicace, capable de saisir les opportunités. Porter ses couleurs ou son effigie serait ainsi un moyen de s’attirer ses bonnes grâces. Une tradition que Jordan Brand compte bien honorer à travers une collection capsule dédiée.

Première image des Air Jordan 1 Low « Year of the Snake »

La pièce maîtresse de cette collection sera sans conteste une Air Jordan 1 Low OG aux tons reptiliens. Baptisée « Year of the Snake », cette déclinaison exclusive a d’ores et déjà été confirmée par plusieurs sources, dont le compte Instagram Sneaker Market RO.

Si le design définitif n’a pas encore été dévoilé, un premier visuel a fuité grâce au site House of Heat. On y découvre une sneaker jouant sur des nuances de blanc cassé, de vert pâle et de gris. Le tout agrémenté de détails faisant écho au Serpent, comme des écailles en relief ou des œillets rappelant des yeux reptiliens.

Cinq autres modèles attendus pour compléter la collection

Mais les Air Jordan 1 Low OG « Year of the Snake » ne seront pas les seules à célébrer le Nouvel An Chinois 2025. Selon le média Sneaker News, Jordan Brand prévoit de décliner le thème sur cinq autres silhouettes emblématiques, issues des gammes Retro Legacy, Jordan Performance et Jordan Lifestyle.

Là encore, peu d’informations ont filtré quant au design de ces modèles. On sait simplement qu’ils reprendront les teintes douces aperçues sur la AJ1 Low, avec probablement des imprimés inspirés des tissus traditionnels chinois. De quoi offrir une belle unité à cette collection capsule !

Lancement prévu pour début 2025

Seul bémol pour les amateurs de sneakers collectors : il faudra encore patienter de longs mois avant de pouvoir cop ces Air Jordan 1 Low « Year of the Snake ». La date de sortie officielle n’a pas été communiquée, mais il est peu probable qu’elles débarquent en boutique avant le début d’année 2025.

D’ici là, gageons que Jordan Brand distillera d’autres visuels pour faire monter la hype. Les sneakers addicts sont déjà sur le qui-vive, prêts à se jeter sur cette paire exclusive dès qu’elle sera disponible. D’autant que les précédentes itérations du Nouvel An Chinois, comme les « Year of the Dragon », ont souvent provoqué une véritable hystérie !

Avec cette collection « Year of the Snake », Jordan Brand prouve une nouvelle fois son attachement aux traditions et aux symboles forts. Un moyen aussi de séduire le marché asiatique, friand de ce type de lancements thématiques. Alors, prêt à célébrer l’année du Serpent avec style ?