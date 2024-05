Affichez un look moderne avec ces 5 coupes courtes ultra-tendance en 2024

En 2024, les coupes courtes s’imposent comme la tendance capillaire incontournable, particulièrement à l’approche des beaux jours. Alliant élégance, fraîcheur et praticité, elles rajeunissent en un clin d’oeil, tout en s’adaptant à tous les âges. Découvrez notre sélection des must-have de la saison !

Le « flob », l’atout chic et minimaliste

Le flob, contraction de « flat bob », fait sensation cette année. Cette coupe droite, dénuée de dégradé, s’arbore avec une raie au milieu pour un rendu des plus sophistiqués. Effleurant les clavicules ou frôlant délicatement le menton, sa longueur s’adapte à toutes les envies.

Le mullet, le retour d’une icône eighties

Véritable emblème capillaire des années 80, le mullet revient sur le devant de la scène, séduisant les plus audacieuses. Avec son style avant-gardiste, il affine le visage en un instant. Associé à une frange, il capte immanquablement tous les regards !

La coupe asymétrique, l’alliée des visages ronds

Parmi les coupes courtes stars de 2024, l’asymétrique se distingue par sa capacité à sublimer les visages ronds. Son secret ? Des mèches plus courtes à l’arrière qu’à l’avant, créant ainsi un effet d’optique des plus flatteurs.

La coupe garçonne, l’élégance à la française

Proche cousine du pixie, la coupe garçonne se démarque par son côté féminin et parisien. Légèrement plus longue sur le dessus de la tête, elle se portera idéalement avec une frange latérale, comme le prédisent les experts.

Le pixie effilé, entre modernité et décontraction

Déclinaison espiègle du pixie classique, sa version effilée mise sur les couches, le volume et le mouvement pour un rendu à la fois naturel et stylé. Savamment décoiffée, cette coupe ultra-tendance allie à merveille décontraction et raffinement.

Quelle que soit celle qui aura votre préférence, ces coupes courtes vous permettront de révéler votre beauté et votre personnalité en toute circonstance. Pratiques et dans l’air du temps, elles s’adapteront à tous vos styles et à tous vos âges. Alors, prête à sauter le pas et à afficher une allure résolument moderne cet été ?