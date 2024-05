Révélez votre style avec les Tongs et un Jean : Les meilleures combinaisons

Bien qu'informelles, les tongs sont devenues les chaussures incontournables de 2024. Découvrez comment les associer à un jean pour des tenues alliant style et décontraction, et faire de ces sandales vos meilleures alliées mode !

Le jean et le t-shirt, l'équation gagnante

Pour une tenue basique mais élégante, misez sur un jean mom ou skinny associé à un t-shirt uni. Complétez le look avec une paire de tongs, un sac tendance, des lunettes de soleil et quelques accessoires bien choisis pour une allure des plus chics.

Le jean et la veste de blazer, l'atout chic

Envie d'une tenue encore plus habillée ? Optez pour un jean boyfriend ou mom porté avec un top et un blazer oversize. Agrémentez l'ensemble de tongs noires ou blanches et d'un sac raffiné pour une silhouette à la pointe de la tendance.

Le jean et le top, l'association glamour

En 2024, on craque aussi pour le duo jean et top à transparence, aussi moderne que sophistiqué. Pour parfaire cette tenue, on mise sur des tongs blanches, noires ou nude. Et pour encore plus de style, on ose le gilet ou le chapeau !

Le jean et la chemise, le combo gagnant

Pour un look à la fois élégant et décontracté, associez un jean mom, skinny ou boot cut à une chemise. Twistez l'ensemble avec une paire de tongs beiges ou blanches et vous serez au sommet du confort et de la tendance.

Le jean skinny, le top et le gilet, le trio parfait

Autre combo gagnant : le jean skinny porté avec un top et un gilet blanc ou noir. N'oubliez pas d'accessoiriser avec une ceinture, un joli sac, des lunettes de soleil et des bijoux pour parfaire votre tenue et affirmer votre style.

Vous l'aurez compris, en 2024, les tongs se portent avec tout, et notamment avec un jean pour des looks aussi élégants que confortables. Alors n'hésitez plus et offrez une place de choix à ces sandales ultra-tendance dans votre dressing printanier !