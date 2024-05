Sublimez votre look : 5 coupes courtes anti-âge pour femmes de 40 à 60 Ans

Vous avez entre 40 et 60 ans et souhaitez arborer une coiffure tendance qui vous fera gagner quelques années ? Découvrez notre sélection de coupes courtes qui vous apporteront fraîcheur, confort et style au quotidien, tout en sublimant votre féminité !

Les coupes courtes, des alliées beauté incontournables

Pratiques et dans l'air du temps, les cheveux courts s'avèrent être un excellent choix passé 40 ans. En optant pour une coupe aux longueurs maîtrisées, vous gagnerez de précieuses minutes chaque matin devant le miroir, sans rien sacrifier à votre allure !

Le bob carré, pour un style moderne et affirmé

Proche cousin du bob classique, lisse et effleurant joliment le menton, le bob carré ose l'asymétrie et le dégradé pour plus de caractère. En jouant sur les volumes et les mèches plus courtes, il apportera du relief à votre chevelure, même si celle-ci s'est clairsemée au fil des années.

Le pixie, l'atout féminité et finesse des traits

Coiffé d'une raie latérale, le pixie est idéal pour affiner votre visage et vous faire paraître plus mince. Cette coupe ravissante vous conférera une allure élégante et sûre de vous. Associé à une frange longue, il mettra parfaitement vos atouts en valeur !

Le shaggy, entre décontraction et look rétro

Envie d'un style seventies hyper tendance ? Craquez pour le shaggy, caractérisé par sa longueur épaule, ses pointes effilées et ses généreuses couches, notamment sur le haut de la tête. Sa frange rideau apporte une touche de naturel à l'ensemble, le tout avec un entretien des plus réduits.

Le clavicut, la coupe mi-longue parfaite

Pour les quadras et quinquas en quête d'une coupe facile à vivre, féminine, ni trop longue ni trop courte, le clavicut est un incontournable. Cette coupe midi vous permettra de varier les coiffages en un clin d'oeil !

La coupe garçonne, l'audace maîtrisée

Enfin, très proche du pixie, la coupe garçonne s'en démarque par son aspect légèrement effilé et sa frange qui apporte une note de décontraction à l'ensemble. De quoi arborer un look résolument moderne, sans rien perdre en douceur !

Quelle que soit celle qui aura votre préférence, ces coupes courtes vous aideront à défier le temps qui passe, en mettant en lumière votre beauté naturelle. Avec elles, vous rayonnerez en toute circonstance. Alors, prête à franchir le cap ?