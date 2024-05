Pixie long : Les coupes parfaites pour affiner et sublimer les visages ronds

Le pixie long s’impose comme la coupe tendance par excellence pour mettre en valeur les visages ronds. Découvrez comment cette coiffure aux multiples déclinaisons vous permettra d’affiner vos traits tout en apportant une touche de fraîcheur et de modernité à votre look !

À chaque visage sa coupe, à chaque femme son style

Mesdames, rassurez-vous : quel que soit votre type de visage, il existe une coupe qui saura en révéler la beauté. Loin des idées reçues, le visage rond se prête merveilleusement bien au pixie long, à condition de choisir la variante la plus adaptée. Alors, prête à bousculer vos habitudes capillaires et à tester de nouvelles coupes ?

La frange latérale, l’atout anti-rondeurs

En optant pour une frange effilée tombant délicatement sur l’une de vos joues, vous apporterez une note d’élégance et de jeunesse à votre visage. Cette astuce est idéale pour estomper la rondeur de vos traits tout en vous offrant un look des plus glamour.

Le bixie, l’alliance parfaite du pixie et du bob

Né de l’union du pixie et du bob, le bixie se caractérise par des mèches plus longues à l’arrière et des couches sur le devant, apportant fraîcheur et modernité à votre coupe. Le volume ainsi créé viendra harmoniser la forme de votre visage en générant un équilibre visuel des plus flatteurs.

Le pixie asymétrique, pour un look affiné et tendance

Généralement réalisé sur un côté pour un effet amincissant optimal, le pixie asymétrique mise sur des mèches dégradées pour apporter du mouvement et de la légèreté à votre chevelure. Osez l’asymétrie avec un côté plus long que l’autre, pour une allure résolument dans l’air du temps !

Le pixie mullet, l’atout volume et texture

Plébiscité par les experts, le pixie mullet s’avère être un excellent choix pour les visages ronds, grâce à ses couches courtes sur le dessus de la tête. Particulièrement flatteur sur les cheveux bouclés, il mettra en valeur vos ondulations naturelles tout en apportant du relief à votre coiffure.

Le pixie dégradé, l’audace maîtrisée

Si vous êtes en quête d’un style résolument moderne et affirmé, laissez-vous tenter par le pixie dégradé. Aussi élégant les cheveux lâchés dans un esprit rebelle que savamment coiffé en de jolies ondulations, il s’adaptera à toutes vos envies !

Vous l’aurez compris, le pixie long se décline à l’infini pour s’adapter à tous les visages ronds et à toutes les personnalités. Frange, dégradé, asymétrie… À vous de trouver la version qui flattera le plus vos traits et reflètera au mieux votre individualité. Avec ces coupes résolument dans la tendance, vous ne pourrez que rayonner !