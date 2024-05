Adieu le bob, bonjour la chevelure effilée : le style qui rajeunit en mai

Le mois de mai marque l’arrivée d’une nouvelle tendance en matière de coupe de cheveux, détrônant le classique bob par un style plus audacieux et dynamique : la chevelure effilée, qui revient en force.

Un renouveau capillaire

La mode étant cyclique, la chevelure effilée fait son grand retour. Ce style se caractérise par des pointes coupées de manière inégale et texturisée, offrant un look décontracté et moderne. Ce type de coupe, avec ses finitions naturelles, apporte une touche de fraîcheur et de jeunesse au visage.

Un style plébiscité par les célébrités

Jennifer Aniston, par exemple, est une adepte de cette coupe depuis des années. Elle apprécie particulièrement ce style pour son confort, sa facilité d’entretien et sa polyvalence, permettant de varier les coiffures. De plus, ce style ajoute du volume, ce qui est idéal pour celles qui ont les cheveux fins.

Avantages selon le type de cheveux

Pour les cheveux fins : Cette coupe donne l’illusion d’une chevelure plus fournie et volumineuse.

Cette coupe donne l’illusion d’une chevelure plus fournie et volumineuse. Pour les cheveux ondulés ou bouclés : Elle met en valeur la texture naturelle, créant un look plus défini et fluide.

Facilité d’entretien

La chevelure effilée ne nécessite pas un entretien complexe, ce qui en fait une option idéale pour ceux qui n’ont pas beaucoup de temps à consacrer à leurs cheveux. Quelques ajustements périodiques chez le coiffeur suffisent pour maintenir la forme et la texture.

Conseils pour un style audacieux

Pour renforcer la texture et la définition de vos cheveux, utilisez des produits coiffants comme des crèmes ou des cires modelantes. Vous pouvez également opter pour un séchage naturel, pour un effet plus libre et moins structuré.

Adaptation selon la forme du visage

Visages ovales : Ce style accentue les traits sans ajouter trop de volume.

Ce style accentue les traits sans ajouter trop de volume. Visages carrés ou rectangulaires : Les couches effilées adoucissent les angles, créant un look plus équilibré.

Les couches effilées adoucissent les angles, créant un look plus équilibré. Visages en forme de cœur : La coupe peut ajouter du volume dans la partie inférieure, équilibrant ainsi la silhouette du visage.

En conclusion, la coupe de cheveux effilée est une excellente option pour ceux qui recherchent un style contemporain, décontracté, avec un brin de texture et de mouvement. Toutefois, il est conseillé de consulter un coiffeur professionnel pour s’assurer que cette coupe convienne à votre type de cheveux et à la forme de votre visage.