4 designs de manucure pour des mains de mariée jeunes et élégantes en 2024

Le jour de votre mariage, vous voulez que tout soit parfait, y compris votre manucure. Découvrez 4 designs de manucure qui sublimeront vos mains et les rendront jeunes et élégantes pour ce grand jour.

Comment choisir la manucure idéale pour son mariage ?

Le jour de votre mariage, vous ne devriez pas avoir à vous soucier de votre manucure. C’est pourquoi nous vous suggérons d’opter pour un design court qui vous permettra de bouger les doigts sans inquiétude. Cependant, le plus important est que vous soyez à l’aise. Si vous préférez les ongles longs, n’hésitez pas à les choisir. L’essentiel est que vous profitiez pleinement de cette journée.

Voici quelques conseils pour choisir la manucure parfaite pour votre mariage :

Optez pour des tons blancs ou avec du glitter pour ne pas voler la vedette à votre robe et à votre coiffure.

ou avec du pour ne pas voler la vedette à votre robe et à votre coiffure. Choisissez un design qui s’accordera avec le style de votre robe et de votre mariage.

Pensez à la longueur de vos ongles. Des ongles courts seront plus pratiques, mais si vous aimez les ongles longs, assumez-les !

Faites un essai avant le grand jour pour être sûre d’aimer le résultat final.

4 designs de manucure élégants pour les mariées

Design #1 : Fleurs blanches sur base nude

Pour un look naturel et délicat, optez pour une base nude agrémentée d’un dessin de fleurs blanches avec un contour en feuille d’or. Terminez par une couche de top coat pour un fini brillant. Cette manucure apportera une touche de fraîcheur et de romantisme à votre tenue.

Design #2 : Nude et paillettes

Un design nude est un choix parfait pour un mariage. Il mettra en valeur l’élégance de vos mains sans trop attirer l’attention. Ajoutez des paillettes argentées ou dorées pour un effet festif et étincelant. Cette manucure s’accordera à merveille avec une robe blanche ou ivoire.

Design #3 : Fleurs délicates et détails dorés

Les fleurs sont un motif incontournable pour une manucure de mariage. Vous pouvez les associer à des détails dorés pour une touche de luxe. Réalisez les fleurs à main levée ou utilisez des stickers pour un résultat précis et rapide. Ce design convient aussi bien aux ongles courts que longs.

Variez les couleurs et les tailles de fleurs pour un effet naturel. Vous pouvez aussi jouer sur les finitions mates ou brillantes.

Design #4 : Tout en finesse avec du mat

Si vous souhaitez une manucure discrète qui laisse toute la place à votre robe, misez sur les teintes mates. Cette technique donnera à vos mains un aspect jeune et élégant sans trop en faire. Choisissez un nude mat ou un blanc cassé pour une allure chic et intemporelle.

Vous pouvez ajouter une touche de brillance sur un accent nail avec des strass ou du glitter pour twister cette manucure classique.

N’oubliez pas d’hydrater vos mains et vos ongles dans les semaines précédant le mariage pour qu’ils soient en parfaite santé le jour J. Optez pour une repose complète avec baume nourrissant et massage pour détendre cette partie du corps qui sera très sollicitée lors de votre mariage entre les poignées de mains et la bague à passer au doigt.

Avec ces 4 designs de manucure, vous êtes sûre de trouver celui qui sublimera vos mains pour votre grand jour. Le plus important est de vous sentir belle et confiante pour profiter pleinement de cet événement unique. Vos mains seront la parfaite touche finale à votre look de mariée radieuse.