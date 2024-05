Maquillage « Mob Wife » : Les étapes pour un look glamour et intense

Inspiré des femmes de mafieux des grands films et séries tels que Les Soprano, le style « Mob Wife » s’impose comme la nouvelle tendance makeup incontournable, reléguant peu à peu au second plan le « clean look » naturel et sophistiqué. Zoom sur ce look qui fait fureur sur TikTok !

Le style « Mob Wife », entre glamour et audace

Incarné par les compagnes de truands ou les femmes à la tête d’organisations criminelles, le style « Mob Wife » est devenu un véritable symbole d’émancipation. Des célébrités comme Kendall Jenner, Hailey Bieber ou encore Dua Lipa ont déjà succombé à cette esthétique qui se veut élégante, glamour et opulente.

Comme le souligne l’édition espagnole du magazine Vogue, le style « Mob Wife » se caractérise par « les manteaux en fourrure synthétique, les imposants bijoux dorés, les imprimés léopard, les cheveux volumineux, les ongles rouges et les cuissardes ».

Vous pouvez regarder ce Tiktok en espagnol (je n’ai pas trouvé d’équivalent en Français, désolé)

Un maquillage dramatique, entre smoky et grain de beauté

Côté makeup, l’accent est mis sur le regard avec un effet smoky intense réalisé dans des tons sombres. Certaines osent même ajouter des grains de beauté factices pour un rendu encore plus théâtral. Le tout sur une peau mate et parfaitement unifiée, pour un rendu des plus saisissants.

Adoptez le look « Mob Wife » étape par étape

Teint : Optez pour un fond de teint mat haute couvrance et appliquez-le de manière uniforme. Cernes et imperfections : Camouflez-les méticuleusement pour mettre en valeur votre regard. Contours : Sculptez vos joues, votre mâchoire et votre nez pour un effet dramatique. Blush : Préférez une teinte rosée ou pêche sur le haut des pommettes pour un effet bonne mine. Fards à paupières : Réalisez un smoky dans des tons bruns et noirs pour un regard envoûtant. Estompez le fard marron sur la paupière mobile et dans le creux de l’oeil, puis intensifiez la ligne des cils supérieurs et inférieurs avec du noir. Cils : Placez des faux-cils ou optez pour un mascara volumateur pour agrandir le regard. Lèvres : Dessinez leur contour avec un crayon marron foncé, puis remplissez de marron clair ou de nude. Ajoutez une touche de gloss pour une bouche pulpeuse. Sourcils : Optez pour des sourcils définis et graphiques qui structurent le visage.

Vous l’aurez compris, le maquillage façon « Mob Wife » est loin de passer inaperçu. Alors, si vous avez envie de bousculer vos habitudes et d’affirmer votre personnalité, laissez-vous tenter par ce look glamour et sulfureux qui ne manquera pas de faire tourner les têtes !