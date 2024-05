Pourquoi les jeans « loose » sont les nouveaux must-have de votre garde-robe ?

Vous en avez assez des jeans moulants qui vous coupent le souffle ? Bonne nouvelle : cette année, la tendance est aux coupes amples et décontractées ! Les jeans « loose », véritables stars des podiums, promettent de révolutionner votre dressing avec leur allure cool et leur confort absolu. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ce must-have qui va vite devenir votre meilleur allié mode.

Les jeans « loose », qu'est-ce que c'est ?

Comme leur nom l'indique, les jeans « loose » se caractérisent par leur coupe ample et fluide, qui tombe droite sur les jambes. Cousins des mom jeans et des wide leg, ils se différencient par leur taille haute et leur effet « taille marquée » qui creuse joliment la silhouette. Résultat : une allure rétro et tendance, pile dans l'air du temps !

Côté matière, les jeans « loose » misent sur des denims souples et confortables, parfois agrémentés d'un soupçon d'élasthanne pour plus de liberté de mouvement. De quoi passer la journée sans se sentir engoncée, tout en restant stylée. Un vrai bonus quand on sait que le confort est devenu le maître-mot de la mode ces dernières années !

À qui vont les jeans « loose » ?

La bonne nouvelle, c'est que les jeans « loose » conviennent à toutes les morphologies. Leur coupe ample a le chic pour équilibrer les silhouettes, en camouflant les petits complexes tout en mettant en valeur les atouts. Petite astuce : si vous êtes menue, optez pour un modèle taille haute qui allongera joliment vos jambes. À l'inverse, si vous êtes grande, un jean « loose » taille basse apportera une touche de décontraction à votre look.

Côté âge, pas de limite ! Les jeans « loose » se portent à 20 comme à 60 ans, l'essentiel étant de les associer avec des pièces qui vous ressemblent. Ado, on les twistera avec un crop top et des baskets tendance, tandis qu'à 50 ans, on les portera avec un joli chemisier et des escarpins pour un look chic et casual. Le secret, c'est de se faire plaisir !

Comment porter les jeans « loose » ?

Vous êtes convaincue par la tendance « loose » mais vous ne savez pas comment l'adopter ? Voici quelques idées de looks faciles à reproduire :

Pour un look 100% denim , associez votre jean « loose » avec une veste en jean oversize et des bottines à talons. Une valeur sûre pour un style cool et tendance !

, associez votre jean « loose » avec une veste en jean oversize et des bottines à talons. Une valeur sûre pour un style cool et tendance ! Envie d'une tenue chic pour une soirée ? Misez sur un jean brut, un joli top en dentelle et une veste de smoking. Ajoutez une paire d'escarpins et quelques accessoires dorés pour une allure glamour et féminine.

pour une soirée ? Misez sur un jean brut, un joli top en dentelle et une veste de smoking. Ajoutez une paire d'escarpins et quelques accessoires dorés pour une allure glamour et féminine. Pour un look sauvage , adoptez le mix and match en associant votre jean avec une veste à imprimé léopard. Un brin d'audace qui apportera une touche de caractère à votre tenue !

, adoptez le mix and match en associant votre jean avec une veste à imprimé léopard. Un brin d'audace qui apportera une touche de caractère à votre tenue ! Quand les températures grimpent , misez sur un top fluide à imprimé fleuri pour une allure fraîche et printanière. Ajoutez un sac en osier et des sandales plates pour un look de vacances réussi.

, misez sur un top fluide à imprimé fleuri pour une allure fraîche et printanière. Ajoutez un sac en osier et des sandales plates pour un look de vacances réussi. Enfin, pour un look casual, rien ne vaut un bon basique comme un t-shirt blanc ou un petit pull en maille fine, associé à une paire de baskets blanches. La clé d'un look décontracté et efficace !

Vous l'aurez compris : les jeans « loose » sont les nouvelles stars de notre dressing ! Flatteurs, confortables et faciles à vivre, ils apportent une touche de coolitude à tous nos looks, tout en sublimant notre silhouette. Alors, prêtes à succomber à la tendance ?