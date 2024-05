5 coupes de cheveux magiques pour sublimer vos lunettes et rajeunir votre visage

Vous portez des lunettes et vous souhaitez adopter une coupe de cheveux tendance qui sublimera votre visage ? Découvrez notre sélection de 5 coupes de cheveux qui rajeunissent et mettent en valeur les lunettes. Des coupes adaptées à toutes les formes de visage et à tous les types de montures, pour un look moderne et stylé !

Les lunettes, un accessoire de mode à part entière

Longtemps considérées comme un simple outil pour corriger la vue, les lunettes sont aujourd'hui devenues un véritable accessoire de mode. Avec l'arrivée des montures design et des verres colorés, les lunettes permettent d'affirmer son style et de se démarquer. Mais pour que l'ensemble soit harmonieux, il est important de choisir une coupe de cheveux adaptée à sa monture et à la forme de son visage.

Selon les experts en coiffure, les lunettes peuvent modifier la perception de la forme du visage, en l'allongeant, en le raccourcissant ou en adoucissant ses angles. Elles peuvent aussi mettre en valeur ou au contraire dissimuler certains traits du visage, comme les yeux ou le nez. Il est donc essentiel de prendre en compte ces éléments lors du choix de sa coupe de cheveux.

Le pixie effilé, la coupe idéale pour les lunettes oversize

Si vous portez des lunettes à monture épaisse ou oversize, comme des montures rondes ou des aviateurs, optez pour un pixie court avec une frange longue et effilée. Cette coupe masculine revisitée apportera une touche d'originalité à votre look, tout en restant facile à coiffer au quotidien. Le pixie effilé convient particulièrement aux visages ovales et triangulaires.

Avantages du pixie effilé : une coupe facile à vivre, qui rajeunit et dynamise le visage

À éviter si : vous avez les cheveux très épais et volumineux

Le carré court, l'atout charme des lunettes rétro

Vous adorez les lunettes rétro, comme les montures papillon ou les wayfarer ? Craquez pour un carré court, coupé au niveau du menton. Ultra-féminin, le carré apportera une touche de douceur à votre visage, tout en mettant en valeur vos lunettes vintage. Pour un effet encore plus glamour, optez pour un carré légèrement plongeant et dégradé sur le devant.

Avantages du carré court : une coupe intemporelle, qui convient à toutes les formes de visage

À éviter si : vous avez les cheveux très fins et plats

Le carré long dégradé, parfait pour les petites montures

Avec des lunettes fines ou des montures discrètes, misez sur un carré long dégradé. Cette coupe tendance allongera votre visage et apportera du volume à vos cheveux, sans pour autant cacher vos jolies lunettes. Le carré long est idéal pour les visages ronds et carrés, qu'il va venir affiner harmonieusement.

Pour un résultat encore plus bluffant, n'hésitez pas à ajouter quelques mèches plus claires autour du visage. Elles illumineront votre teint et attireront le regard sur vos yeux !



La coupe shag, le choix audacieux pour les lunettes originales

Vous aimez les lunettes originales et décalées ? Optez pour une coupe shag, courte sur le dessus et plus longue en dessous. Avec ses mèches rebelles et déstructurées, la coupe shag donnera un côté rock et décomplexé à votre look. Elle se mariera parfaitement avec des lunettes oversize colorées ou des montures extravagantes.

La coupe shag convient à tous les types de cheveux, même les plus fins. En superposant les mèches, elle va en effet créer un effet de volume naturel. De quoi afficher une allure sexy et assumée au quotidien !



Le mi-long dégradé, l'option versatile pour tous les styles de lunettes

Vous hésitez entre plusieurs styles de montures ? Jouez la carte de la sécurité avec un mi-long dégradé. Cette coupe versatile s'adapte en effet à tous les types de lunettes, des plus classiques aux plus originales. Facile à vivre, le mi-long dégradé permet aussi de nombreuses variations de coiffage, du wavy au lisse en passant par les tresses et les chignons.

Avantages du mi-long dégradé : une coupe polyvalente, qui convient à toutes les formes de visage et tous les styles de lunettes

À éviter si : vous avez les cheveux très bouclés et volumineux



Quelle que soit la coupe de cheveux que vous choisirez, l'essentiel est qu'elle vous plaise et qu'elle vous permette d'assumer pleinement vos lunettes. Car c'est en vous sentant belle et à l'aise que vous serez la plus épanouie !