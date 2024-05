Les robes tenniscore que Zendaya a imposées comme tendance en 2024 : Rejoignez le style sexy et chic !

La mode tenniscore est arrivée en force en 2024 grâce à Zendaya et son film « Challengers », dans lequel elle incarne la joueuse de tennis Tashi Duncan. Lors de la tournée de presse, l'actrice a arboré de spectaculaires robes inspirées du tennis, imposant une tendance sexy, chic et moderne. Découvrez comment rejoindre ce style novateur et avoir l'air fabuleuse.

Le charme des mini-robes blanches avec des talons

Zendaya a ébloui lors de l'une des présentations de « Challengers » avec une élégante mini-robe blanche. Ce modèle, ajusté dans la partie supérieure et avec une jupe ample, se distinguait par son col halter et son décolleté dans le dos. L'actrice a associé cette robe à des escarpins blancs, créant un look luxueux et avant-gardiste.

Pour recréer ce style, optez pour une mini-robe blanche avec des détails qui mettent en valeur votre silhouette. Les robes ajustées avec des cols remarquables et des jupes amples sont idéales pour cette tendance. Complétez l'ensemble avec des talons blancs ou dans des tons neutres pour une touche de sophistication.

Choisissez une mini-robe blanche avec des détails spéciaux comme des cols halter ou des décolletés dans le dos.

Associez la robe à des escarpins blancs ou dans des tons neutres pour un look élégant.

Accessoirisez avec des bijoux minimalistes pour ne pas éclipser la robe.

Robes ajustées et baskets : la combinaison parfaite

Une autre option pour rejoindre la mode tenniscore est de porter une robe courte et ajustée en blanc avec des détails en noir. Ces modèles ont généralement des bretelles épaisses qui mettent en valeur la silhouette et apportent une touche sportive.

Pour un style plus décontracté et confortable, associez ce type de robe à des baskets blanches et une casquette. Cette combinaison vous permettra de créer un look moderne, sexy et plein d'attitude.

Recherchez des robes ajustées en blanc avec des détails en noir ou des couleurs contrastantes.

Optez pour des baskets blanches confortables et de bonne qualité pour compléter le look.

Ajoutez une casquette pour une touche sportive et vous protéger du soleil.

La robe de tennis classique : un must-have

On ne peut pas parler de mode tenniscore sans mentionner l'iconique robe de tennis blanche. Ce modèle se caractérise par son col chemisier et sa jupe ample et plissée. C'est un vêtement intemporel qui vous fera paraître fantastique.

Pour ce look, vous pouvez jouer avec différents types de chaussures selon l'occasion. Des baskets aux espadrilles en passant par les talons, les possibilités sont infinies. Choisissez celui qui s'adapte le mieux à votre style et à votre confort.

Procurez-vous une robe de tennis blanche classique avec un col chemisier et une jupe plissée.

Associez-la à des baskets ou des tennis pour un look décontracté et confortable.

Si vous recherchez un style plus élégant, optez pour

Briller avec une robe argentée et des escarpins originaux

Zendaya a également surpris avec une éblouissante robe courte argentée au décolleté plongeant en V. La partie inférieure de la robe était également une jupe plissée, qu'elle a associée à des escarpins blancs ornés de balles de tennis sur le talon, une touche très originale et innovante.

Pour adopter ce look, recherchez des robes métallisées aux coupes audacieuses. Les décolletés profonds et les jupes plissées apporteront une touche de glamour à votre tenue. N'ayez pas peur d'expérimenter avec des chaussures originales qui font référence au tennis, comme des escarpins avec des détails de balles de tennis.

Optez pour une robe courte argentée ou dans d'autres couleurs métallisées avec un décolleté plongeant.

Choisissez une jupe plissée pour un mouvement fluide et élégant.

Osez des escarpins originaux avec des détails faisant référence au tennis pour un look unique.

La tendance tenniscore imposée par Zendaya en 2024 offre de nombreuses possibilités pour créer des looks sexy, chics et modernes. Que vous optiez pour des mini-robes blanches avec des talons, des robes ajustées avec des baskets, la classique robe de tennis ou des designs métallisés audacieux, vous êtes sûre de faire tourner les têtes.

N'ayez pas peur de jouer avec les coupes, les couleurs et les accessoires pour personnaliser votre tenue tenniscore. Avec les conseils de style de Zendaya, vous serez prête à afficher votre amour pour le tennis tout en restant à la pointe de la mode. Alors, préparez-vous à servir des looks gagnants sur et en dehors du court !