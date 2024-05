Brillez sur les plages : les maillots de bain à paillettes et autres tendances de l’été!

À l’approche de l’été 2024, découvrez les styles de maillots de bain qui domineront les tendances et vous permettront de rayonner sous le soleil.

Maillots de bain asymétriques

Le retour des maillots de bain asymétriques marque une tendance forte pour l’été 2024. Ce style, qui avait déjà la cote par le passé, revient en force pour offrir une silhouette élégante et sensuelle. L’asymétrie permet de jouer avec les formes du corps, mettant en valeur les lignes naturelles et offrant une touche de modernité à votre look de plage.

Ces pièces se caractérisent par un seul bretelle ou des coupes inégales, qui ajoutent un intérêt visuel unique et peuvent être parfaitement assorties à divers accessoires de plage, comme des chapeaux larges et des lunettes de soleil oversize.

Imprimé animal

L’imprimé animal reste un choix audacieux et intemporel pour les maillots de bain. En 2024, cette tendance se diversifie avec des options pour tous les goûts, des maillots une pièce classiques aux bikinis plus osés. L’animal print, qu’il s’agisse de léopard, de zèbre ou de serpent, injecte une dose de caractère à votre tenue de bain et flirte avec un esprit sauvage et libre.

Facile à porter et à associer, ce motif se marie aussi bien avec des accessoires minimalistes pour ne pas surcharger le look, tout en restant le centre d’attention sur les plages et au bord des piscines.

Coupes audacieuses avec « cut outs »

Les maillots de bain avec des découpes, ou « cut outs », promettent de capturer tous les regards cette saison. Cette tendance, qui combine style et audace, propose des ouvertures stratégiques qui révèlent subtilement la peau tout en offrant une touche de sophistication et de modernité.

Les découpes peuvent varier d’un simple détail sur le côté à des designs plus complexes autour du torse ou du dos, offrant ainsi une large gamme de styles pour celles qui désirent se démarquer tout en profitant du soleil estival.

Éclat des paillettes

Les paillettes feront leur grand retour dans les collections de maillots de bain pour l’été 2024. Contrairement aux années précédentes où elles étaient moins courantes, les paillettes viennent ajouter une touche de glamour et de luxe à votre tenue de plage. Disponibles dans une variété de couleurs, elles captent et reflètent la lumière du soleil, vous faisant briller de mille feux.

Idéal pour celles qui cherchent à se distinguer, un maillot de bain à paillettes est parfait pour les fêtes sur la plage ou lors d’une soirée estivale au bord de l’eau.

Chic en crochet

Le crochet continue de régner en maître parmi les tendances estivales. Ces maillots de bain, souvent faits à la main, offrent un charme artisanal et un confort indéniable. Leurs motifs variés et leurs textures uniques en font des pièces de choix pour celles qui apprécient l’élégance et l’authenticité.

Le crochet est particulièrement apprécié pour sa capacité à se marier avec d’autres pièces estivales, comme un sarong léger ou un short en jean, créant un look bohème et élégant pour toutes les occasions estivales.

La tendance rose Barbie

Inspirée par l’engouement continu pour Barbie, la couleur rose fait fureur dans les collections de maillots de bain. Les bikinis rose Barbie, en particulier, sont une ode au style coquette, ajoutant une touche de douceur et de féminité à votre garde-robe estivale.

Cette teinte peut être magnifiquement assortie à des nuances neutres ou brillantes pour créer des looks variés, allant du doux et discret au bold et audacieux.

Préparez-vous à dominer les tendances de la plage avec ces styles innovants et captivants. L’été 2024 s’annonce comme une saison de brillance et de style renouvelé, où chaque maillot de bain raconte une histoire de mode, de confort, et d’individualité.