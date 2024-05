Off-White s’empare de la Jordan Jumpman Jack de Travis Scott

Une nouvelle déclinaison de la chaussure signature de l'artiste vient d'être dévoilée, arborant un coloris off-white épuré et élégant. Travis Scott, devenu en un temps record l'un des collaborateurs les plus en vue de Jordan Brand, continue d'imposer son style unique avec cette itération inédite de la Jordan Jumpman Jack.

Travis Scott, figure incontournable de Jordan Brand

Le succès de Travis Scott au sein de la marque au Jumpman n'est plus à démontrer. Ses collaborations, notamment sur la Air Jordan 1 Low OG, ont trusté les premières places des lancements SNKRS les plus populaires ces deux dernières années. Une réussite qui a poussé l'équipe Jordan à offrir au rappeur sa propre chaussure signature : la tant attendue Jordan Jumpman Jack.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HanZuYing (@hanzuying)

Ce nouveau modèle fera ses débuts dans ses coloris initiaux « University Red » et « Sail and Dark Mocha » dès cette semaine, avec de nombreuses autres déclinaisons à venir.

Un coloris off-white épuré pour la Jordan Jumpman Jack

Parmi les nombreuses versions à venir de la Jordan Jumpman Jack, un nouveau coloris off-white vient d'être aperçu. La base en toile arbore une finition crème, tandis que les superpositions en cuir sont habillées de blanc. Les Swooshes, dont celui latéral est représenté dans le style inversé signature de Scott, se parent d'une teinte grise assortie à la superposition de talon supérieure. Une touche de rouge vient rehausser le logo Jumpman de la languette, l'inscription « JACK » de la semelle extérieure et le motif inspiré des hiéroglyphes au niveau du talon.

Une date de sortie encore inconnue

Pour l'heure, Jordan Brand n'a pas communiqué de date de sortie officielle pour ce coloris off-white de la Jordan Jumpman Jack de Travis Scott. De plus amples informations devraient être dévoilées dans le courant de l'année, la sneaker étant susceptible d'arriver en rayons d'ici fin 2024 via Nike SNKRS et certains revendeurs, à un prix de départ de 200 dollars.

Les fans de Travis Scott et de Jordan Brand peuvent donc s'attendre à une nouvelle création audacieuse, alliant l'identité unique de l'artiste au savoir-faire inégalé de la marque au Jumpman. Cette Jordan Jumpman Jack off-white promet de faire sensation auprès des sneakerheads et des amateurs de mode, confirmant une fois de plus le statut d'icône de Travis Scott dans l'univers du streetwear et des baskets.

Restez à l'affût des dernières actualités concernant cette sortie très attendue, qui ne manquera pas de faire parler d'elle dans les mois à venir. La Jordan Jumpman Jack de Travis Scott risque bien de s'imposer comme l'une des silhouettes les plus convoitées de 2024 !