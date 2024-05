Nadal et Federer s’affrontent dans les sommets enneigés pour une pub époustouflante de Louis Vuitton !

Les légendaires tennismen Rafael Nadal et Roger Federer, amis en dehors des courts, se retrouvent au coeur d'une nouvelle campagne publicitaire « Core Values » pour la marque de luxe Louis Vuitton. Découvrez les coulisses de ce shooting exceptionnel dans les Alpes italiennes !

Une amitié légendaire mise en scène dans les Dolomites

C'est dans un décor à couper le souffle, perchés à 3000 mètres d'altitude dans les majestueuses Dolomites, que les deux champions se sont prêtés au jeu devant l'objectif de la célèbre photographe Annie Leibovitz. Malgré une température glaciale de -5°C, Rafael Nadal n'a pas hésité à dévoiler ses biceps impressionnants dans une chemise à manches courtes, tandis que Roger Federer, pourtant plus habitué aux climats montagnards, a opté pour un haut à manches longues.

Cette campagne publicitaire met en lumière la profonde amitié qui lie les deux joueurs, pourtant rivaux acharnés sur les courts. Comme le souligne Pietro Beccari, PDG de Louis Vuitton, leur relation incarne parfaitement l'esprit olympique : « Être compétitifs à mort sur le terrain, puis être capables d'être amis en dehors, c'est quelque chose de très rare et d'émouvant. »

Des sportifs de haut niveau, ambassadeurs convoités des marques de luxe

L'ascension de Nadal et Federer au sommet de cette montagne enneigée symbolise l'apogée de leurs carrières exceptionnelles, marquées par de nombreux records :

Roger Federer, détenteur du record de 20 titres du Grand Chelem

Rafael Nadal, surnommé le « Roi de la terre battue » grâce à ses 13 victoires à Roland-Garros

Leur présence dans cette campagne Louis Vuitton confirme la montée en puissance des héros du sport en tant qu'ambassadeurs prisés des grandes maisons de luxe. Cette collaboration renforce également le positionnement de LVMH en tant que partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Des valeurs communes entre le sport de haut niveau et l'univers de la mode

Ancien footballeur professionnel, Pietro Beccari voit de nombreux parallèles entre le monde du sport et celui de la mode. Tous deux exigent discipline, sacrifice, engagement et passion. « Et puis, il faut oublier qu'on a gagné le championnat de l'année précédente, car un nouveau départ est toujours à prendre« , ajoute-t-il avec un grand sourire.

Les athlètes comme Federer et Nadal symbolisent l'optimisme, l'énergie positive, l'excellence, la précision et une quête incessante du dépassement de soi. Des qualités essentielles pour une marque comme Louis Vuitton, leader incontesté du secteur de la mode et de la maroquinerie, et l'une des plus actives en termes de défilés, d'événements, d'expositions et de présence médiatique.

Les coulisses d'un shooting d'exception

Si les sacs à dos Christopher et Eclipse de Louis Vuitton apparaissent furtivement dans la campagne, les véritables stars restent les deux champions. D'ailleurs, Rafael Nadal et Roger Federer avaient apporté leurs raquettes de tennis sur le lieu du shooting, un détail incongru au milieu des pentes enneigées, mais immortalisé sur des clichés privés.

Lors de l'attente à l'aéroport, Rafael Nadal n'a pas manqué de sortir sa raquette pour s'entraîner, fidèle à son légendaire esprit de compétition. Comme le souligne Pietro Beccari, « dans l'optique de devenir une légende, il ne voulait pas manquer une seule journée d'entraînement« .

Cette campagne publicitaire extraordinaire marque une nouvelle étape dans la relation entre le sport de haut niveau et l'univers du luxe. En associant leur image à celle de champions admirés et respectés dans le monde entier, les grandes maisons comme Louis Vuitton renforcent leur aura d'excellence et de prestige. Une synergie gagnante qui ne manquera pas de faire parler d'elle à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, dont LVMH est un partenaire majeur.

Nul doute que cette publicité spectaculaire, mettant en scène deux des plus grands joueurs de tennis de tous les temps dans un décor alpin à couper le souffle, restera gravée dans les mémoires. Une façon magistrale pour Louis Vuitton de réaffirmer ses valeurs clés, tout en célébrant l'amitié et le dépassement de soi, des thèmes chers au monde du sport et à celui de la mode.

Grâce à la synergie parfaite entre l'univers du sport et celui du luxe, cette publicité audacieuse et spectaculaire ne manquera pas de marquer les esprits. Une façon magistrale pour Louis Vuitton de réaffirmer son statut d'icône intemporelle, tout en célébrant des valeurs universelles qui touchent et inspirent le plus grand nombre.