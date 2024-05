Tankinis : La tendance qui va détrôner les bikinis cet été !

Les tankinis font leur grand retour des années 90 et s’imposent comme la tendance incontournable de l’été. Alliant confort, style et féminité, ils promettent de voler la vedette aux célèbres bikinis. Découvrez pourquoi vous allez succomber à cette pièce ultra flatteuse et tendance, parfaite pour vos après-midis au bord de la piscine ou vos balades sur la plage.

Qu’est-ce qu’un tankini ?

Le tankini est un maillot de bain deux pièces, composé d’un haut façon débardeur et d’une culotte similaire à celle des bikinis classiques. Son nom est d’ailleurs la contraction de « tank top » (débardeur) et « bikini ». Plébiscité par des célébrités comme Kim Kardashian, le tankini prouve qu’il est possible d’être sexy sans dévoiler trop de peau.

Le plus grand atout du tankini réside dans sa polyvalence. Vous pouvez facilement le porter avec un pantalon pour un look décontracté pendant vos vacances, sans avoir besoin d’emporter trop de vêtements. Il vous suffit de combiner le haut de votre tankini avec un bas pour être stylée en toute occasion.

Les tankinis se déclinent dans une multitude de formes pour s’adapter à tous les goûts et morphologies :

Un top à bretelles long qui descend jusqu’à la culotte

Un haut qui dévoile une partie de votre ventre pour un aspect encore plus sexy

Les différents styles de tankinis

Le tankini classique

La version traditionnelle du tankini se compose d’un haut à bretelles long associé à une culotte de bikini classique. Optez pour un modèle noir intemporel ou osez les couleurs et les imprimés pour un look estival éclatant.

Le tankini sexy

Pour celles qui souhaitent dévoiler leur silhouette tout en restant élégantes, craquez pour un tankini avec des découpes ou des détails ajourés sur le haut. Vous serez à la fois fraîche et irrésistible pendant vos vacances.

Le tankini glamour

Les amatrices de mode et d’élégance seront séduites par les tankinis aux designs originaux, comme ce modèle avec une manche asymétrique associée à une culotte de bikini. Vous serez la plus sophistiquée sur la plage.



Le tankini casual façon Barbie

Ce look est parfait pour celles qui aiment attirer tous les regards. Avec sa combinaison pétillante de tons orangés et roses et ses manches bouffantes, vous aurez un style estival des plus captivants.



Le tankini sporty chic

Les hauts à manches longues d’inspiration sportive apportent une touche rebelle et décontractée à votre maillot. Vous aurez une allure de déesse sans en faire trop.



Que vous préfériez un style rétro, sexy, glamour ou décontracté, vous trouverez forcément le tankini de vos rêves pour sublimer votre silhouette cet été. N’ayez pas peur d’expérimenter avec les coupes, les couleurs et les imprimés pour affirmer votre personnalité. Avec le tankini, vous pouvez dire adieu aux complexes et vous sentir belle et confiante au bord de l’eau. Alors, prête à succomber à la tendance tankini ?