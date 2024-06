Les nouvelles Nike SB Dunk Low « City of Cinema » rendent hommage aux cinémas parisiens !

À l'occasion des Jeux Olympiques de 2024, Nike dévoile un nouveau coloris de ses iconiques SB Dunk Low inspiré par le 7ème art et les salles obscures de la capitale. Découvrez en détails cette édition limitée baptisée « City of Cinema » qui célèbre le patrimoine cinématographique de Paris.

Les Nike SB Dunk Low, des sneakers cultes de la culture skate

Lancées en 2002, les Nike SB Dunk Low sont rapidement devenues une référence dans l'univers du skateboard. Ces baskets reprennent le design de l'emblématique modèle Dunk sorti en 1985, avec quelques adaptations spécifiques comme un rembourrage supplémentaire, des languettes renforcées et des semelles plus adhérentes pour répondre aux besoins des skateurs.

Au fil des années, la ligne SB Dunk Low s'est enrichie de nombreuses collaborations prestigieuses et de nouveaux coloris originaux qui ont assuré son succès auprès des collectionneurs. En 2024, Nike continue sur sa lancée avec des éditions limitées comme les « Visty » ou les « City of Style » aux couleurs de Paris.

Quand le cinéma parisien s'invite sur des baskets

Après avoir célébré la mode parisienne avec les « City of Style », Nike rend cette fois-ci hommage aux cinémas de la capitale à travers un nouveau coloris baptisé « City of Cinema ». Cette édition spéciale fait partie de la série thématique « City of… » développée par la branche skate de la marque au Swoosh.

Le design de ces Nike SB Dunk Low « City of Cinema » s'inspire directement des salles obscures à l'ancienne et de l'ambiance feutrée des cinémas parisiens. La chaussure arbore une partie supérieure en cuir rouge et doré agrémentée de touches de velours qui évoquent le glamour du 7ème art. On retrouve également des empiècements en cuir texturé et une semelle intermédiaire traitée dans des tons jaune et marron vintage.

Des détails soignés qui font la différence

Au-delà de son coloris principal, la paire se distingue par de nombreux détails premium. Le swoosh latéral affiche un dégradé de couleur avec un liseré doré tandis que la languette est ornée d'un label transparent à l'esthétique rétro. Un autre clin d'œil au cinéma se cache sur le talon avec un liseré de velours bleu nuit.

Les logos Nike SB sont bien visibles sur la languette et la semelle intérieure. Pour compléter le look, les lacets épais arborent une teinte moutarde assortie au reste de la chaussure. L'ensemble offre un bel équilibre entre références old school et énergie contemporaine.

Une sortie très attendue par les fans de la marque

Les photos qui circulent actuellement sur le web proviennent d'un prototype dévoilé en amont par le compte Instagram @sbheadsbe. Il est donc possible que le design final diffère légèrement. Néanmoins, cette preview a déjà suscité un vif engouement auprès des passionnés de sneakers.

La date de sortie officielle des Nike SB Dunk Low « City of Cinema » est prévue pour le dernier trimestre 2024, juste à temps pour Noël. Elles seront disponibles en édition limitée dans une sélection de boutiques, sur les sites e-commerce spécialisés et probablement sur Nike.com. Le prix de vente conseillé devrait avoisiner les 125 euros.

Avec ce nouveau coloris inspiré des cinémas parisiens, Nike propose une interprétation originale de ses populaires SB Dunk Low. Un modèle qui ravira à la fois les amateurs de belles sneakers, les passionnés de skateboard et les cinéphiles ! Les Jeux Olympiques 2024 à Paris s'annoncent décidément riches en surprises côté mode et lifestyle.