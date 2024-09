Les Manucures Tendance qui Enflamment Instagram : Comment les Reproduire chez Soi

Du nude au floral en passant par le disco, les manucures font sensation sur Instagram. Découvrez les dernières tendances nail art qui font fureur sur les réseaux sociaux et apprenez à les reproduire chez vous pour des ongles dignes des plus grandes stars.

Le retour en force du nail art



Fini le temps des vernis nude et des manucures classiques ! Le nail art fait son grand retour et envahit les feeds Instagram. Les influenceuses et célébrités rivalisent de créativité pour arborer des ongles toujours plus originaux et extravagants. Couleurs flashy, strass, paillettes, dessins élaborés… tout est permis pour se démarquer. Pour adopter ces tendances, de nombreux comptes Instagram d’artistes nail art partagent leurs créations et produits fétiches. On y trouve une mine d’inspiration ainsi que des conseils pratiques pour reproduire ces looks chez soi. Voici un tour d’horizon des manucures les plus en vogue actuellement :

Le nail art floral, une tendance printanière



Le nail art floral fait un retour en force cette saison. Déjà adopté l’an dernier par des tops comme Kendall Jenner et Gigi Hadid, il séduit par son côté frais et romantique. Le principe est simple : sur une base nude ou colorée, on dessine de petites fleurs ou des pétales. Pour reproduire ce look, munissez-vous de :

Un vernis de base clair ou pastel

Des vernis colorés pour les fleurs

Un pinceau fin ou un dotting tool

Commencez par appliquer votre base, puis dessinez délicatement les motifs floraux. N’hésitez pas à varier les couleurs et les formes pour un rendu plus naturel.

Les « glazed donut nails », la manucure nacrée d’Hailey Bieber



La tendance des « glazed donut nails » a explosé après l’apparition d’Hailey Bieber au Met Gala avec cette manucure ultra-brillante. L’effet nacré rappelle le glaçage d’un donut, d’où son nom. Pour obtenir ce look :

Appliquez une base nude ou légèrement rosée

Ajoutez une fine couche de poudre chromée

Terminez par un top coat ultra-brillant

Le secret réside dans l’application de la poudre chromée, qui doit être très légère pour un effet subtil et élégant.

Les ongles « disco ball », l’extravagance au bout des doigts



Inspirée par l’esthétique de la série Euphoria, la tendance des ongles « disco ball » fait sensation sur Instagram. Cette manucure ultra-brillante imite l’effet d’une boule à facettes, parfaite pour les soirées. Pour réaliser ces ongles :

Appliquez une base argentée ou dorée

Collez des mini-paillettes hexagonales

Scellez le tout avec un top coat épais

Cette manucure demande un peu de patience, mais l’effet est garanti ! Pour un look plus discret, limitez les paillettes à un ou deux ongles par main.

La manucure « toffee », subtile et gourmande



Pour celles qui préfèrent un style plus naturel, la manucure « toffee » est la tendance à suivre. Inspirée des tons caramel et noisette, elle offre un dégradé subtil et élégant. Pour reproduire cet effet :

Choisissez 5 teintes de vernis allant du beige clair au marron foncé

Appliquez une couleur différente sur chaque ongle

Alternez les teintes d’une main à l’autre

L’astuce est de bien choisir des teintes complémentaires pour un dégradé harmonieux. N’hésitez pas à jouer avec les finitions (mate, brillante) pour plus de profondeur.

Les astuces des pros pour une manucure parfaite



Quelle que soit la tendance choisie, voici quelques conseils pour réussir votre manucure comme une pro :

Préparez bien vos ongles : limez, repoussez les cuticules et dégraissez

Appliquez toujours une base protectrice avant le vernis coloré

Optez pour des couches fines plutôt qu’une seule couche épaisse

Laissez bien sécher entre chaque couche

Terminez par un top coat pour plus de brillance et de tenue

Avec ces techniques et un peu de pratique, vous pourrez reproduire chez vous les manucures les plus tendance d’Instagram. N’hésitez pas à laisser libre cours à votre créativité et à adapter ces looks à votre style personnel. Après tout, le nail art est avant tout une forme d’expression artistique accessible à toutes !