5 designs d’ongles transparents avec des paillettes qui seront tendance au printemps et en été

Vous ne savez pas quels ongles en acrylique choisir ? Ces idées d’ongles transparents avec des paillettes vous plairont à coup sûr.

Pourquoi choisir des ongles transparents avec des paillettes ?

Les ongles transparents font partie des grandes tendances nail art de 2023. Ils permettent d’obtenir instantanément une manucure élégante et sophistiquée. Pour leur donner une touche différente et moderne, vous pouvez y ajouter des paillettes ou des cristaux. Découvrez nos idées de designs pour des ongles transparents pailletés parfaits au quotidien.

Design #1 : Ongles transparents avec des papillons

Pour un design d’ongles mignon, optez sans hésiter pour des ongles transparents ornés de papillons. Il vous suffit d’appliquer de petites découpes de papillons. Si vous voulez que votre manucure brille encore plus, ajoutez une couche de vernis pailleté. La clé de ce design est de bien disposer les papillons pour donner un look adorable à vos mains.

Design #2 : Ongles pailletés

Si vous aimez garder vos ongles naturels ou cherchez un design adapté au bureau, essayez ces ongles pailletés. Appliquez simplement une couche de vernis contenant des paillettes et du glitter. C’est un moyen très facile de réaliser vous-même votre nail art. Ne vous inquiétez pas si le résultat n’est pas symétrique, l’essentiel est que les paillettes soient réparties sur tout l’ongle.

Design #3 : Ongles transparents stiletto

Pour un look encore plus élégant, nous vous recommandons les ongles stiletto. Cette forme d’ongles se caractérise par une pointe triangulaire. Ce design est idéal pour des ongles transparents car il vous fera paraître très chic. Vous pouvez ajouter des paillettes ou du glitter sur la pointe, ainsi que de petites décorations.

Design #4 : Ongles transparents avec des cristaux

Une façon très simple de sublimer vos ongles transparents est d’y apposer des cristaux. Ce design est très facile à réaliser. Il suffit de placer un cristal sur la pointe des ongles pour un effet façon french manucure. Laissez le reste de l’ongle au naturel et appliquez une épaisse couche de top coat.

Design #5 : Ongles transparents avec des étoiles

Arborez des ongles transparents décorés de petites étoiles. Ce look est parfait pour le printemps et l’été car il apporte plus de luminosité à vos mains. Dans ce cas, nous vous conseillons d’utiliser des ongles press on, c’est beaucoup plus simple pour obtenir une manucure impeccable.

Si vous ne savez pas quels ongles en acrylique porter ce printemps-été, les ongles transparents sont clairement faits pour vous. Paillettes, cristaux, papillons, étoiles… Laissez libre cours à votre créativité avec ces 5 designs tendance et élégants pour mettre vos mains en valeur en toute occasion. Un nail art délicat et moderne qui s’adapte à tous les styles, du plus naturel au plus sophistiqué.