Découvrez les 5 tendances de manucure semi-permanente les plus originales de 2024 !

Envie de changer des classiques vernis à ongles et d’opter pour une manucure tendance et durable ? Découvrez notre sélection des 5 designs les plus originaux et élégants pour une manucure semi-permanente au top !

La manucure semi-permanente, la nouvelle tendance beauté

La manucure semi-permanente est devenue un incontournable ces dernières années. Cette technique de pose de vernis permet d’obtenir une tenue impeccable pendant 2 à 3 semaines, sans s’écailler ni s’abîmer. Grâce à un séchage sous lampe UV, le vernis tient parfaitement en place pour un résultat durable et brillant.

Fini les ongles abîmés et le vernis qui s’écaille au bout de quelques jours ! Avec la manucure semi-permanente, vous pouvez profiter de jolies mains pendant plusieurs semaines sans vous soucier de quoi que ce soit. De plus, cette technique offre une large palette de couleurs et de designs pour laisser libre cours à votre créativité.

French manucure revisitée : osez la couleur !

La French manucure est un grand classique qui ne se démode pas. Mais en 2024, on ose la couleur pour twister ce look intemporel ! Optez pour une base naturelle ou transparente, et customisez le bout de vos ongles avec une teinte flashy ou pastel. Quelques idées tendance :

French manucure rose poudré et bout des ongles doré

Base nude et pointe des ongles bleu électrique

French colorblock avec plusieurs teintes vives

Effet marbre : l’élégance du naturel

Très tendance ces derniers mois, la manucure façon marbre fait sensation. Cette technique consiste à créer un effet marbré sur les ongles, généralement dans des tons naturels comme le blanc, le gris ou le noir. Pour un rendu encore plus original, vous pouvez aussi opter pour des nuances plus colorées comme le bleu ou le violet.

L’effet marbre apporte une touche d’originalité et d’élégance à votre manucure. C’est le design parfait pour un look chic et raffiné qui ne passera pas inaperçu. La pose peut être un peu technique, mais le résultat en vaut la peine !

Manucure florale : la douceur à portée de main

Envie d’une manucure féminine et romantique ? Optez pour un design floral ! Petites fleurs délicates, bouquets colorés ou motifs plus graphiques, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez réaliser ce nail art avec de petits autocollants ou le peindre directement sur vos ongles pour un rendu encore plus naturel.

La manucure florale se décline dans une large palette de couleurs pour s’adapter à toutes vos tenues et à votre carnation. Avec ce design original et poétique, vous aurez des ongles parfaits pour le printemps et l’été !

Paillettes à gogo pour des ongles ultra brillants

Vous aimez ce qui brille ? Cette tendance manucure est faite pour vous ! En 2024, on mise tout sur les paillettes pour des ongles scintillants et ultra glamour. Saupoudrez une couleur unie de petites paillettes multicolores ou optez pour un dégradé irisé sur toute la surface de l’ongle.

Cette manucure festive est parfaite pour une soirée ou un événement spécial. Avec une bonne dose de glitter, vous ne passerez pas inaperçue ! N’hésitez pas à agrémenter le tout de quelques strass ou de fines bandes de ruban adhésif doré pour un look encore plus lumineux.

Dégradé de couleurs : l’art du tie and dye

Dernière tendance de notre sélection : le dégradé de couleurs façon tie and dye. Cette technique consiste à appliquer plusieurs teintes de vernis pour créer un effet d’ombre, du plus clair au plus foncé. Vous pouvez réaliser un dégradé sur chaque ongle ou sur l’ensemble de la main pour un rendu encore plus bluffant.

Le dégradé se décline dans une infinité de combinaisons colorées : nude, pastel, fluo, foncé… A vous de trouver les teintes qui s’accordent le mieux à votre carnation et à votre style. Cette manucure graphique et originale ne manquera pas de faire son petit effet !

Grâce à ces 5 tendances de manucure semi-permanente, vous avez l’embarras du choix pour afficher des ongles canons cet été. French colorée, effet marbre, motifs floraux, paillettes ou dégradé arty, osez la créativité pour une manucure qui vous ressemble. Vos mains n’auront jamais été aussi belles !